“Si quitáis lo que habéis puesto en Facebook entonces, quizás, podemos hablar”

"Me estáis tocando hasta los huevos. Si pasáis a portaros como adultos y quitar la mierda que habéis puesto en Facebook, entonces, quizá, podemos hablar", de esta manera, contestó la concejal de Protección Animal del partido verde de Torrevieja (Alicante) cuando dos personas le reclamaban que les devolviera a su perro, perdido desde el 31 de marzo y sin el chip identificativo. En una grabación telefónica publicada por el diario local Información, los dueños del can — un yorkshire de nombre Coco y de menos de un año— telefonearon por última vez antes de poner una denuncia en la comisaria de la localidad a la edil de Los Verdes Carmen Morante, que les informa de que su mascota está en una casa de acogida y le condiciona a eliminar los comentarios negativos que los propietarios publicaron en la red social por la tardanza del Ayuntamiento en devolver el can. El partido Popular de la localidad ha pedido el cese de la edil de Los Verdes por las amenazas lanzadas por Morante en la grabación telefónica.

Los dueños del perro viven en León y habían visitado Torrevieja durante esos días en los que Coco se perdió, pero el domingo tuvieron que volver a la ciudad leonesa por motivos de trabajo sin haber encontrado a su mascota, por lo que delegaron las tareas de búsqueda a sus familiares. En la su página de Facebook, Morante relata que Coco fue encontrado el pasado sábado a las 16.06 horas entre la avenida Cortes Valencianas y Ricardo Lafuente por la Guardia Civil, que lo recogieron y lo trasladaron a la base de la Policía Local.

Según apunta la edil, el perro se encontraba "en condiciones pésimas de salubridad", desprendía un fuerte olor y tenía el pelo "zarrapastroso". Después de que los allegados se presentase para recuperar al animal, Morantes asegura que les indicó que "para poder entregarlo tenían que tenerlo todo en regla, incluyendo el chip identificativo" y que tenía que ser a sus verdaderos dueños. La concejal afirma que, después de contactar con los propietarios "comenzó un brutal acoso de llamadas, insultos, amenazas, acusaciones y difamaciones en Facebook”.

"¿Pero nos lo vas a devolver entonces?", pregunta uno de los dueños a Morante por teléfono que, cuando la edil les contesta que el can en una casa de acogida, le recriminan que por qué lo tiene en acogida si les dijo el pasado domingo que estaba en la perrera. "Si queréis, lo meto en una jaula en la perrera con otro perro, a ver qué es lo que pasa", le dice la edil. Como avanza Información, el pasado mes de junio el PP de la localidad le preguntó a Morante en sesión plenaria sobre la manera en la que funcionaba respecto "al tema" de los animales. "Las acogidas las autorizo yo misma", dijo la edil el año pasado según recoge el diario local. "El hecho de exigir a los propietarios de una mascota que borren comentarios en una red social que han publicado en el ejercicio de su libertad de expresión, la inhabilita para continuar ni un segundo más al frente de las concejalías que ostenta, especialmente la de protección animal", ha declarado el portavoz popular, Eduardo Dolón, a Información.

Susana, el único nombre de uno de los dueños que aparece en el la grabación, afirma que Morante "se ha quedado el perro", que no le coge el teléfono y que es una "ladrona". "Si me tengo que pelear por el bien de los animales con medio mundo, lo tengo claro, lo haré. Yo no me he metido en política para meter el rabo entre las piernas", publicó la edil en Facebook, que ha destacado que "no descarta la posibilidad de entregar el perro a sus dueños, siempre de forma legal, lo que implica la personación de al menos uno de ellos para recogerlo".