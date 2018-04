Condenados tres médicos a una multa de 540 euros por imprudencia en el caso de una bebé que se tragó una pila

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha condenado este jueves a tres médicos del centro de salud de Fraga, por un delito de lesiones por imprudencia menos grave, en el caso de una bebé de 10 meses que se había tragado una pila de litio. La menor, que ahora tiene ocho años, ha sido sometida hasta el momento a 62 operaciones y posee un 58% de minusvalía, según denuncia la madre, Aránzazu Mármol.

Antes de la celebración del juicio —que estaba previsto para este jueves—, las partes han llegado a un acuerdo para rebajar la tipificación del delito de imprudencia grave a menos grave. De esta manera los tres facultativos —cuya defensa pedía la absolución— han sido declarados culpables y obligados a pagar una multa de 540 euros cada uno. La Fiscalía y la acusación particular, habían solicitado tres años de prisión y cuatro de inhabilitación.

"Ellos siempre habían defendido que habían actuado correctamente. Al aceptar el acuerdo han reconocido la culpa y ha quedado acreditada", ha señalado el abogado de la familia de la menor, Aldo Valero. Según la versión de la madre, en la primera visita al centro de salud, el 22 de diciembre de 2010, los facultativos realizaron una radiografía parcial en la que no se visualizaba la pila de botón de litio ingerida por la bebé. En los tres días posteriores, Mármol volvió al centro e insistió en el malestar de su hija, pero los sanitarios dieron por válida la placa, a pesar de que no se había localizado aún el objeto. Finalmente, tal y como relata la progenitora, la familia acudió al hospital Arnau Vilanova de Lleida, donde se le realizó a la niña una radiografía desde la boca hasta el pubis, a través de la que localizaron la batería, que se encontraba entre la tráquea y el esófago. La pila fue extraída en una intervención quirúrgica, aunque en aquel momento ya había reventado.

"Satisfechos no estamos, pero al menos han reconocido que han hecho el daño. Por lo menos, van a estar marcados, pero no voy a parar", ha afirmado la madre, apenas unas horas después de que se produjera el acuerdo. Mármol y su abogado han confirmado que iniciarán un procedimiento civil contra los médicos para pedir una indemnización por el perjuicio causado a la menor, aunque, según el letrado, lo harán cuando sea posible "cuantificarlo", ya que la niña continúa en tratamiento. "No tiene la voz como otros niños y se da cuenta. Cuanto más crece, es peor", manifiesta Mármol, que cuenta como, además de tener una parálisis en las cuerdas vocales, la pequeña tiene problemas para respirar y comer.