Ocho currículums ‘inflados’ y solo una dimisión

Elena Valenciano. PSOE. Vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo

En 2012, la página web del Parlamento Europeo señalaba que la política socialista era "licenciada en Derecho y Ciencias Políticas". Dos carreras que no terminó. Valenciano aseguró que la atribución de estas titulaciones en su perfil de la Eurocámara se debió a un "error", ya que ella solo declaró "que tenía estudios en Derecho y Ciencias Políticas". En la actualidad, en la página web del partido aparece así. “En mi currículo solo pone que tengo estudios, no títulos. Empecé Derecho y luego me pasé a Políticas. No terminé, pero solo me faltan dos asignaturas de Estadística”, declaró Valenciano en una entrevista publicada por EL PAÍS.