Detenidos por asesinato el abuelo y la madre de una bebé encontrada en la basura

El 16 de enero pasado, los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Alhendín (Granada) descubrieron el cadáver de una bebé recién nacida que había sido presuntamente asesinada y luego abandonada en un contenedor de basura. El abuelo y la madre de la bebé, de 56 y 23 años, han pasado a primera hora de esta mañana a disposición judicial como presuntos asesinos de la recién nacida. El abuelo materno de la bebé supuestamente “ayudó a su hija en el parto en su domicilio y, al parecer, una vez que tuvo a la recién nacida en los brazos la arrojó violentamente contra el suelo y la mató. Después, metieron su cadáver en una bolsa de basura y lo tiraron a un contenedor”, según la investigación de la Guardia Civil.

Desde ahí, un camión transportó el cadáver hasta la planta de tratamiento donde finalmente fue descubierto. En la operación también fue detenido el padre de la bebé quien, según los investigadores, conocía los hechos pero no participó de ellos. En este momento, el padre, de 25 años, se encuentra en libertad acusado de un presunto delito de encubrimiento. Según los agentes, los padres de la bebé no convivían y el joven no estuvo presente en el momento del parto ni del presunto asesinato.

La resolución de este caso se presentaba especialmente difícil por sus circunstancias: fue hallado en la fase final del tratamiento de basuras, con lo que no era posible conocer el camión que podía ayudar a encontrar el origen de las basuras. La bebé, además, apareció desnuda y sin ningún elemento que facilitara pista alguna sobre su origen. Advertidos hospitales y centros hospitalarios, ninguno pudo ayudar en la resolución de los hechos. Finalmente, las muestras de ADN que los agentes del equipo de homicidios del área de personas de la policía judicial de la Guardia Civil tomaron de la bebé y de la bolsa de basura que la transportaba han resultado definitivas para un caso que, en cierto modo, inició la fase final de su resolución por una casualidad.

Hace algunos días, una mujer denunció a una joven que mendigaba con un bebé de 18 meses en un centro comercial de Granada. La Policía Nacional se hizo cargo del asunto y detuvo a la madre de la bebé y a su pareja, que apareció por allí durante la acción policial. Durante el interrogatorio al padre, éste hizo referencia a “un bebé muerto”, lo que recordó a la policía el caso de la bebé de la planta de residuos, según fuentes de la Guardia Civil. El ADN de ambos fue cotejado con los del bebé, y la Guardia Civil, que ya se había hecho cargo de la pareja, no tuvo dudas de que eran los padres de la bebé asesinada a los pocos minutos del parto. Además, los agentes descubrieron que los hechos ocurrieron en un pequeño pueblo de la comarca granadina del Valle de Lecrín, a media hora en coche de la capital granadina.

Aunque no se han hecho públicos aún los resultados de la autopsia, el Instituto de Medicina Legal de Granada confirmó en su día que la bebé tenía señales de un traumatismo cerebral y que había nacido sana y en su momento natural, por lo que no era prematura. La ronda de los investigadores por los centros hospitalarios ha sido infructuosa porque, según se ha sabido, la mujer mantuvo su embarazo al margen de ningún control médico, lo que lleva a los agentes a pensar que la premeditación forma parte de los hechos.

No obstante, tras la detención e interrogatorio de los padres, la Guardia Civil aún tenía una muestra de ADN que no correspondía a ninguno de los dos y a cuyo propietario aún había que localizar. De los interrogatorios realizados, los investigadores consideran que el abuelo es el presunto responsable del golpe que acabó con la vida de la bebé. En este momento, la Guardia Civil está a la espera de la confirmación o no de que el ADN del abuelo materno sea el aparecido en la bolsa de basura y que aún no está identificado. El juzgado 1 de Santa Fe se ha hecho cargo del caso.