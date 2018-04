Aznar: “En Cataluña ha habido una rebelión en toda regla”

El expresidente del Gobierno, José María Aznar. FOTO: FUNDACIÓN FAES TWITTER / VÍDEO: ATLAS

"Tenemos que ser conscientes de que lo que ha ocurrido en Cataluña no es un episodio más de radicalización del nacionalismo. Es un punto y aparte, una rebelión en toda regla". El expresidente José María Aznar ha resumido así este jueves su opinión sobre el desafío independentista catalán, al que ha acusado de "arrastrar a Cataluña a una tragedia" y de "tirar por la borda los esfuerzos de integración de décadas de desarrollo de autogobierno y de intervención en la política nacional". Como solución para superar ese punto de inflexión en el pulso institucional que mide desde hace meses al Gobierno con los partidos que apoyan las tesis del Govern destituido de Carles Puigdemont, el antiguo líder del PP ha vuelto a pedir "una alternativa política amplia frente al independentismo". Y ha advertido: "La intentona insurreccional persiste".

Aznar ya mostró su apoyo a la formación de un frente constitucionalista durante la conferencia que dictó en junio en los cursos de verano de El Escorial (Madrid). No obstante, Ciudadanos, el PSC y el PP siempre han rechazado acudir juntos a cualquier cita electoral, puesto que entienden que le daría un carácter plebiscitario, al enfrentar a una lista única de partidos independentistas contra otra de partidos antiindependentistas.

"El hecho de que la sociedad española en su gran mayoría esté respondiendo con un sólido sentido nacional al desafío independentista en Cataluña, no significa que este desafío haya concluido, que haya sido derrotado ni que pueda adivinarse un horizonte de normalidad constitucional y cívica para Cataluña", ha opinado este jueves Aznar. "Debemos ser conscientes de lo que ha ocurrido", ha continuado. "Ni el buenismo más despreocupado puede pasar por alto este hecho que es de una gravedad histórica. No queda lugar para suponer buena fe en las apelaciones al diálogo, ni es posible hablar de diálogo con los que han protagonizado la rebelión desde su posición como cargos públicos y han puesto las estructuras de sus partidos y organizaciones políticas al servicio de una estrategia insurreccional", ha seguido. Y ha subrayado: "Por eso, los deseos de una vuelta a la situación anterior –cualquiera que sea esta- no se van a cumplir. Y añadiría que no deben cumplirse. El juego ha cambiado en Cataluña y en el resto de España".

Durante una conferencia dictada para clausurar un foro de FAES, la fundación que preside, el expresidente del Gobierno también ha alertado del afán expansionista del independentismo catalán, que, ha dicho, ambiciona extenderse a la Comunidad Valenciana. Y ha rematado: "El nacionalismo está actuando como catalizador de una estrategia de desestabilización para destruir la Constitución de todos".