Cifuentes admite que no necesitó ir a clase ni a los exámenes porque existía esa opción en su máster

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este miércoles que en el máster de Derecho Público del Estado Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos podía no acudir a clase porque el horario se adaptaba en el caso de los estudiantes que trabajan, opción a la que se acogió.

Al ser preguntada sobre cómo hizo los exámenes del máster, Cifuentes ha insistido en que la opción de no acudir ni a clase ni a los exámenes no se aplicó solo a ella. "Yo lo que quiero decir es que el tratamiento que se me dio a mí es algo que se hace con cierta frecuencia con aquellos alumnos de posgrado que están trabajando y que por sus especiales circunstancias tienen problemas bien por el horario, por las responsabilidades o por la razón que sea. Insisto que estamos hablando de unos títulos de posgrado que no son habilitantes para ejercer profesiones donde indudablemente las normas, los procedimientos que se utilizan y también los usos y costumbres son un poco diferentes". "Los profesores se adaptaron a mis propias circunstancias de tener muy poco tiempo para poder acudir a clases y esto se sustituye por otra presentación de trabajos y por otras tutorías y por otra serie de actividades complementarias que siempre dependen de cada profesor y que yo, ya le digo, que en su momento, lo acordé de esa manera con la dirección del máster y el profesorado y de esa forma se hizo", ha afirmado. En la universidad existe la figura de la dispensa académica –que no es común a todas las universidades públicas españolas- pero no es verbal, tiene que haber un documento escrito que lo acredite consensuado con la dirección del máster. La presidenta no ha aportado la citada dispensa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha admitido además que se matriculó en el máster tres meses después de que se iniciasen porque existían plazas vacantes. Son prácticas "habituales", ha insistido, como también lo es, según Cifuentes, que los profesores pidan modificar las calificaciones en cuando se producen "errores de transcripción", como ocurrió en el caso de la presidenta autonómica, según mantiene la dirigentey también el profesor que mandó cambiar un No Presentado por un Notable dos años después de la finalización del máster, el catedrático Pablo Chico. Es el profesor de La Financiación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, la asignatura cuya nota fue cambiada.

Respecto a la defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM), que se produjo el 2 de julio de 2012 cuando se jugaba un partido de fútbol de alto riesgo, Cifuentes ha defendido que "a veces se evalúa el trabajo y se guarda la nota" y ha añadido que "esos dispositivos de seguridad se seguían desde la Jefatura Superior de Policía, no desde la Delegación del Gobierno".