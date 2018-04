La izquierda baraja la moción de censura y Ciudadanos la elude

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. ZIPI EFE Vídeo: ATLAS

El cerco a Cristina Cifuentes se estrecha. Y una gran parte de la oposición no espera más. La presidenta de la Comunidad de Madrid debe dejar el cargo, concluye Podemos, que le he pedido este miércoles la dimisión. El PSOE baraja también una moción de censura. Pero no resultará fácil. Las fuerzas de izquierda requieren que Ciudadanos sustente la iniciativa y el partido de Rivera la elude. ¿Acordarán una fórmula para lograr la salida de la dirigente del PP? ¿Querrán asumir los partidos el coste de aliarse?

La iniciativa la ha tomado la principal fuerza de la oposición. El PSOE "estudiará en las próximas horas" si presenta una moción de censura, ha dicho su portavoz en la Cámara, Ángel Gabilondo. La formación llegó a barajar anunciarla en cuanto terminara el pleno. "Cuanto más imposible parece el máster de Cifuentes, más posible es el que haya esa moción de censura", ya había trasladado por la mañana Pedro Sánchez en una entrevista en Onda Cero. Cargos socialistas compartían a título personal antes del pleno que "no tenían más remedio" que presentarla ante la gravedad de la crisis abierta en el Ejecutivo madrileño.

Con esta propuesta, la izquierda quiere pasar así la presión a Ciudadanos. Fuentes de la dirección del PSOE y de Podemos coinciden en que, con la moción, la formación liderada por Albert Rivera "se tendrá que retratar". "Ciudadanos no tiene la capacidad en sí para que Cifuentes dimita, pero mantiene su Gobierno. En un escenario así a ver cómo justifican no apoyar una moción", argumentan en la ejecutiva del PSOE. Los dos partidos de izquierda creen que uno de los motivos por los que Ciudadanos se resiste a la moción es porque no le conviene electoralmente pues le pasaría factura en las elecciones de 2019 ya que no atraería a los votantes descontentos con el PP. Y, además, en ningún caso permitirían un Gobierno del que formara parte Podemos.

Desde luego, el gran foco se sitúa ahora en Ciudadanos, socio de investidura de Cifuentes. El partido que aupó a la dirigente del PP a la presidencia ha optado durante dos semanas por cargar verbalmente contra ella sin pasar a la acción. Pero el tono se ha ido elevando. De pedir “explicaciones” han pasado a calificarla como “irresponsable” y acusarla de mentir. “Creo que no dice la verdad”, sentenció este martes finalmente Albert Rivera, que en todo este tiempo no habían aclarado si, tras escuchar a la popular, optarán por pedir la dimisión o impulsarán o se sumarán a una moción de censura. De momento, solo han anunciado este mismo miércoles que quieren impulsar una comisión de investigación. Por tanto, ni apoyarán una moción presentada ahora, ni han pedido la dimisión de Cifuentes tras el pleno.

Con 17 diputados, Ciudadanos es la cuarta fuerza política en la Asamblea de Madrid y ese factor lo condiciona todo. Para forzar la caída de Cifuentes, dentro de la formación se decantan principalmente por recurrir a la fórmula Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia. Es decir, presionar para que la presidenta dimita y asuma el cargo otro dirigente del PP. Apenas queda un año para las elecciones y el partido, que dirige Ignacio Aguado en la Asamblea, no se plantea asumir el coste que supone acompañar a Podemos en una moción de censura o, incluso, tener que respaldar su entrada en el Gobierno regional. Sobre todo, porque ahora lideran las encuestas. Por ello, la formación quiere ganar tiempo. De ahí, la comisión de investigación anunciada. "No tenemos prisa", repiten en esta parte de la bancada.