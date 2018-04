La falta de explicaciones de Cifuentes reabre la división en el PP de Madrid

Cristina Cifuentes afronta su comparecencia en el pleno de la Asamblea de Madrid para tratar de dar explicaciones a todas las incógnitas que rodean a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos sin contar siquiera con el respaldo unánime de los diputados del PP.

La preocupación y malestar entre los parlamentarios autonómicos es palpable horas antes del inicio a las 16.30 del pleno en el que la presidenta regional y del PP de Madrid romperá su silencio de las últimas semanas. "No entiendo por qué ha dejado pasar dos semanas sin dar explicaciones contundentes y concluyentes. Espero que hoy lo haga. De lo contrario sería muy malo para el propio partido", refería por los pasillos del Parlamento madrileño un dirigente del PP. "Esto nos lleva a todos por delante", barruntaba otro con cara de circunstancias. Desde su última intervención ante el PP de Madrid reunido en la sede del partido en Génova el pasado 26 de marzo —en un acto en el que se evitó el contacto con los medios de comunicación— la dirigente no ha tenido ninguna actividad pública. Su último acto fue precisamente en el pleno de la Asamblea del 22 de marzo.

Los recelos y animadversiones que Cifuentes despierta entre los fieles a Esperanza Aguirre, su predecesora al frente de la Comunidad (2003-2012) y del partido en Madrid (2004-2016) apenas se disimulan justo cuando la crisis que atraviesa Cifuentes afronta su momento más álgido. Su dureza con los cargos del PP imputados en diferentes causas, sin esperar a que se les abriera juicio oral según el código ético del PP nacional, no se olvida entre los aguirristas, que tras mantener durante la legislatura un perfil bajo han recuperado la actividad los últimos días.

Un mes antes de su victoria en las elecciones de mayo de 2015, Cifuentes dejó una frase lapidaria que ahora muchos recuerdan y se le puede volver en contra: "La lista no la he hecho yo, la lista la ha hecho el Partido Popular de Madrid", afirmó. Fuentes del PP señalaron entonces que Aguirre había impuesto a más de un tercio de los nombres, mientras que otras subrayan que el reparto había sido "mitad y mitad". El PP contaba en esos momentos con 72 de los 129 diputados regionales. Ahora son 48, de los más de la mitad han corrido escaño por su nombramiento en el Gobierno regional —viceconsejeros, etc—, imputaciones en casos como Púnica, fruto de las peleas internas o por negarse a publicar su declaración de bienes. "Se ha cargado la carrera de mucha gente y eso no se lo perdonan muchos. Ha ido tan de limpia que hay quienes le tienen muchas ganas", argumentan partidarios de Cifuentes. "Hace dos semanas era impensable que Cifuentes no repitiera como candidata en 2019. Hoy todo es posible", reconocen no obstante.

"Cifuentes ha sobreactuado, yendo de abanderada de la transparencia y la ejemplaridad y resulta que luego es ella la que no da explicaciones", confía un diputado con varias legislaturas a la espalda. "No sé quién la ha asesorado, tenía que haber dado explicaciones el primer día, haber pedido disculpas si no lo había hecho bien y habría tenido una salida. Ahora difícil que salga del barro", añade.

"A diferencia de Aguirre, que integró a siete familias, desde los ratistas [de Rodrigo Rato] a los aznaristas [del expresidente del Gobierno] Cifuentes solo se ha rodeado de los suyos", es otra de las quejas que preceden a la esperada comparecencia de la presidenta regional. "Solo se ha rodeado de los suyos como si los demás fuéramos todos unos corruptos. Y mira, no", sentencia una diputada que recuerda cómo Cifuentes sí defendió a Jaime González Taboada, que finalmente renunció el año pasado como consejero de Medio Ambiente. El presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, lo acusó en su declaración en la Audiencia Nacional de cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones y de "mangonear" contratos cuando era el responsable de gestionar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma).