Las explicaciones de Cristina Cifuentes sobre su máster, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Ciudadanos no descarta ningún escenario pero cree que hay que esperar explicaciones. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha asegurado que no descarta ningún escenario en la Comunidad de Madrid, moción de censura o relevo de presidente dentro de las filas del PP, pero ha insistido en que hay que esperar a las explicaciones que Cifuentes ofrezca esta tarde. En declaraciones en RNE, Aguado ha admitido que en el caso del máster de la presidenta regional "muchas cosas no pintan bien, huelen mal", y la ausencia de explicaciones por parte de Cifuentes, que "lleva 15 días escondida", no hacen sino meterla en "arenas movedizas muy peligrosas" extendiendo aún más las sospechas sobre ella y sobre la Universidad Rey Juan Carlos.