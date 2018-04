Sánchez sobre Cifuentes: “Cuanto más imposible parece el máster, más posible es una moción de censura”

Pedro Sánchez ha acercado un paso más la postura de su partido hacia una moción de censura contra Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Cuanto más imposible parece el máster, más posible es que haya esa moción de censura”, ha dicho el secretario general del PSOE en una entrevista en Onda Cero. Sánchez ha aprovechado para proponer a Ángel Gabilondo como hipotético candidato de esa moción: “Representa todo lo contrario de lo que representa el PP hoy en Madrid”. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que "todos los escenarios están abiertos" y que el caso del máster "huele mal", pero ha pedido esperar a las explicaciones que este miércoles dará Cifuentes, mientras Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Podemos, ha afirmado que es "imposible" que la presidenta salga "ilesa".

"Estamos convencidos de que esta tarde se van a dar suficientes explicaciones. Es es la información que tenemos. Esperamos que esta tarde quede cerrado el tema", han afirmado fuentes de la direccion nacional del PP, informa Juan José Mateo.

“El PSOE tiene claro que la mentira no puede presidir la Comunidad de Madrid”, ha afirmado, y ha añadido que Cifuentes “no está siendo ni coherente ni transparente ni está dando la cara”. Sánchez cree que Ciudadanos, como socio del PP en la comunidad, debe poner sus cartas sobre la mesa: “Espero que Ciudadanos sea coherente y asuma esa responsabilidad”.

Los socialistas van a esperar a escuchar las explicaciones que pueda aportar este miércoles la presidenta en la Asamblea de Madrid, pero Sánchez ha insistido en que "la mentira no puede presidir la Comunidad de Madrid", que ha de volver a la normalidad institucional tras una "riada de casos' de 'falta de ejemplaridad" protagonizados por el PP y cuya presidencia necesita "recuperar el buen nombre", dañado por "una señora que no está siendo transparente". "Si Cifuentes da explicaciones contundentes, no hay caso. Pero si no, cada uno de los grupos tendremos que asumir nuestra responsabilidad y también el socio de gobierno de Cifuentes", esto es, Ciudadanos.

Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, ha preferido no pronunciarse sobre la posibilidad de una moción hasta oír a la presidenta. “Ni se descarta ni se afirma que se vaya a poner una moción de censura”, manifestó este martes. A pesar de ello, su grupo tampoco va a “eludir ninguna responsabilidad” y si la situación se torna “insostenible” buscarán “una salida razonable”, añadió. De presentarla finalmente, Podemos ya ha manifestado que estarían "encantados" de apoyarla, mientras Ciudadanos ha pedido también esperar.

"Huele mal"

Ignacio Aguado, ha afirmado en una entrevista en RNE que "todos los escenarios están abiertos" en espera de las explicaciones y las pruebas que aporte Cifuentes. "Somos prudentes, escucharemos a Cifuentes y despues tomares decisiones sin que nos tiemble la mano", ha añadido, informa J.J. Gálvez. "Queremos ver las pruebas. Esto huele muy mal", ha insistido el portavoz del partido de Albert Rivera en la Asamblea madrileña, socio de gobierno del PP.

Para Podemos, es "imposible" que Cifuentes salga "ilesa". "Cada día vamos conociendo indicios más fuertes. Creo que es la prueba definitiva de que todas las instituciones que toca el PP las arranca. Quedaba intacta la Universidad y también ha metido su zarpa", ha criticado Ruiz-Huerta en declaraciones a la Ser.

Cifuentes comparece este miércoles por primera vez en el pleno de la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre la obtención del máster de Derecho Público del Estado Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el curso 2011-2012. La calificación de una materia y del trabajo fin de máster, como destapó eldiario.es, fueron cambiadas de “no presentadas” a “notable” dos años después de finalizado el curso. Este miércoles El Confidencial ha publicado además que el acta del máster que presentó la presidenta de Madrid tras conocerse el caso tiene presuntamente al menos dos firmas falsificadas.