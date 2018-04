Rivera pide “sentido de Estado” al PSOE y carga contra el PNV por los Presupuestos

Ciudadanos tiene muy claro donde quiere colocar ahora la pelota de los Presupuestos, pendientes de aprobación. El presidente del partido, Albert Rivera, ha cargado este lunes contra los socialistas y el PNV, a los que considera responsables de que las cuentas puedan no salir adelante y “quedarse en un cajón”. "Tengo que lamentar que el PSOE esté bloqueando los Presupuestos de forma irresponsable. Pedro Sánchez está instalado en el 'no es no'. Y eso no sirve para un tiempo nuevo en el que hay que pensar más en España que en las siglas", ha subrayado el dirigente de la cuarta fuerza política del país, que ha pedido a Ferraz "sentido de Estado" para que inste a sus diputados a abstenerse en la votación que permita que las cuentas salgan adelante "en un momento de inestabilidad nacional".

"Sánchez ha optado por podemizarse y bloquear unos presupuestos que dan justicia social", ha continuado Rivera, antes de arremeter de refilón contra el Ejecutivo y frontalmente contra los nacionalistas vascos. El líder de Ciudadanos ha considerado un "error" que el Gobierno "concediese un cuponazo" al PNV sin garantizarse su apoyo. "Ya le advertimos a Rajoy de que los nacionalistas no son de fiar. Solo miran por sus privilegios o su interés territorial", ha recalcado este lunes el socio de investidura del presidente. Los peneuvistas repiten que no votarán a favor mientras siga vigente el 155 en Cataluña.

"Los nacionalistas llevan 30 años chantajeando [a los españoles]. Tienen una actitud egoísta. Por ejemplo, el PNV quiere ampliar los permisos de paternidad en el País Vasco, pero lo impide en España", ha añadido Rivera, en referencia a que los Presupuestos de 2018 contemplan que el permiso de paternidad pase de cuatro a cinco semanas. "Ciudadanos siempre gobernará con constitucionalistas. No con nacionalistas. No son socios para el interés general".