El PNV se mantiene firme en que con el artículo 155 no apoyará los presupuestos

El PNV se mantiene firme. Con una Generalitat intervenida a través del artículo 155 de la Constitución, no hay negociación presupuestaria. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban lo ha vuelto a decir este lunes por la mañana: "En estas circunstancias no es posible". En su opinión la pelota está en el tejado del Gobierno central y de los independentistas catalanes, a los que ha emplazado a ponerse las pilas para lograr un Gobierno estable. Esteban le ha mandado un recado directo a Carles Puigdemont, al pedirle que "piense más en los intereses del país que en los personales".

El diputado nacionalista ha sido muy explícito al asegurar, en una entrevista en radio Euskadi, que el PNV es solidario con Cataluña pero que no está fiando su acción política a lo que suceda en esa comunidad porque ya advirtieron, desde antes de su aplicación, que la intervención de Cataluña no era el camino. "En estas circunstancias no es posible llegar a acuerdos con el Ejecutivo central", ha dicho. "Vamos a ver si la situación se normaliza en Cataluña, si se recupera el Gobierno autonómico, si se nombra un nuevo president y, en estas circunstancia, ya veremos", ha dejado abierta la puerta.

Esteban, consciente de que los plazos para la aprobación de los presupuestos son muy justos y de que la situación política en Cataluña no favorece la salida de la crisis, ha pedido a los nacionalistas catalanes que se "pongan las pilas". Parafraseando al expresident de Catalunya Artur Mas y al adjunto a la Presidencia de ERC, Pere Aragonès, para el PNV también es "necesario nombrar un Govern cuanto antes". "Lo que hace falta en Cataluña es una cierta clarividencia y liderazgo político", ha criticado, dejando un mensaje directo al expresident, Carles Puigdemont: "La virtud de un político debe ser pensar más en los intereses de su país y no tanto en el personal".

Sobre qué decisiones de Puigdemont serían las oportunas en este contexto, Esteban ha dicho: "Las situaciones en un momento determinado pueden ser más o menos injustas, en un país democrático cuando se tienen todos los derechos negar la posibilidad de optar, en este caso, a la presidencia parece algo inconcebible pero el hecho cierto es que, con el rodillo de los tribunales y ante la distancia tomada por los países europeos, eso está sucediendo y la virtud de cualquier hombre o mujer que se dedique a la política tiene que ser pensar más en los intereses de su país y de su gente y no tanto en el personal. Y, a partir de ahí, tomar decisiones, qué es lo que tengan que hacer, ellos lo decidirán", ha añadido.

El único contacto que ha admitido hasta ahora el PNV con la Administración central para hablar de las cuentas para 2018 es la llamada que le hizo el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para trasladarles el calendario previsto ante la aprobación a las Cuentas pero "nada más". El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha acusado este lunes al PNV de estar "chantajeando al Gobierno".

Esteban ha indicado que, al margen de que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, están garantizadas las partidas para la Y vasca, con unas inversiones de más de 3.000 millones de euros hasta 2023 y ha señalado que "lo dijo el propio ministro". "Dijo que no estaba afectado por el Presupuesto, que es un desarrollo plurianual y no quedaría afectado", ha señalado Esteban, que ha afirmado que tienen que cumplirse todos los acuerdos cerrados en 2017.