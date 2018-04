Maroto pide al PSOE “cinco votos al azar” para sacar los presupuestos

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha acusado este lunes al PNV de estar "chantajeando al Gobierno" al condicionar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a que se deje de aplicar el artículo 155. El dirigente popular ha pedido al PSOE que preste "cinco votos al azar" para sortear este obstáculo y permitir que las cuentas, que se registran este martes en el Congreso, salgan adelante. Aitor Esteban ha afirmado también este lunes que "se equivoca" quien piense que se pueden solucionar los problemas en Cataluña si no se aprueban los presupuestos porque el PNV no dé su apoyo al Gobierno central.

"Si yo fuera Pedro Sánchez, prestaría cinco votos del PSOE al azar para eliminar ese chantaje del PNV", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha añadido que esto le permitiría al líder socialista hacer un discurso de oposición "mucho más digno", porque contribuiría a evitar que la estabilidad en España "se rompa".

En esta línea, Maroto se ha mostrado muy duro con la postura del PNV, al que ha acusado de estar preocupándose solo "de los independentistas vascos", al poner el 155 por delante del "conjunto de Euskadi". "Cuando uno piensa en su tierra, tienen que meditar estas cosas", ha apostillado.

"La llave de las soluciones"

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, ha indicado que el PNV no tiene "la llave de las soluciones" en el tema catalán por la postura que pueda adoptar respecto a las Cuentas del Estado. "Si piensa alguien, -y creo que no lo piensan los catalanes-, que el PNV es el que tiene la llave de las soluciones y que el que no haya un Presupuesto del Gobierno central es lo que va a solucionar problemas que, en estos momentos, están atascados en Cataluña, están muy equivocados, no es así, ni va a poder ser así", ha agregado.

Esteban ha señalado que el PNV siempre ha intentado "ayudar", pero ha indicado que el actor político son los "partidos políticos catalanes". El diputado vasco ha manifestado que el PNV "está pensando en Euskadi2, pero ha subrayado que también tiene unos 2principios con los que intenta ser coherente" y siempre ha sido "solidario con Cataluña".

El diputado jeltzale ha negado que el PNV esté fiando su acción política a Cataluña y ha recordado que ya advirtieron de cuál sería su actuación en caso de se aplicara el artículo 155 en Cataluña porque recurrir a esta vía no era "una buena idea" y podía "desencadenar unos acontecimientos que se sabe como comienzan pero no se sabe cómo terminan". Por lo tanto, ha señalado que la situación es "bastante complicada" para poder llegar a acuerdos y negociaciones con el Gobierno.

Calendario "justo"

Respecto a que se puedan ajustar los calendarios para que se pueda producir una negociación, ha indicado que "van muy justos" y ha manifestado que tiene sentido tener Presupuestos de 2018 "si se aprueban para antes del 30 de junio" porque, si no, se entra "en el calendario en el que hay que preparar el del año siguiente".

Esteban ha indicado que, al margen de que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, están garantizadas las partidas para la Y vasca y ha señalado que "lo dijo el propio ministro" y que tienen que cumplirse todos los acuerdos cerrados en 2017.

Por otra parte, ha afirmado no entender que el Ejecutivo central pueda recurrir las Cuentas de 2018 por incluir una subida del 1,5% a los funcionarios, una discrepancia que será abordada en la comisión bilateral de cooperación entre ambos gobierno para intentar evitar ese recurso. El diputado del PNV cree que la postura del Gobierno central es "muy inoportuna", actúa a "destiempo" y, además, supone un "ataque al autogobierno".