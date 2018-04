La paternidad de Iglesias y Montero pone a prueba el liderazgo de Podemos

"Pablo y yo hemos emprendido un camino que en los próximos meses revolverá nuestras emociones, transformará mi cuerpo y llenará nuestras vidas de belleza y algunas noches sin dormir”, escribió el sábado Montero en su perfil de Facebook. La relación sentimental y futura paternidad de Pablo Iglesias e Irene Montero puede afectar a la vida política de Podemos, en mayor o menor medida en función de cómo ambos decidan conciliar su vida familiar y profesional, y de las decisiones que tomen sobre el futuro del liderazgo del partido.

Por ser diputados, Montero e Iglesias no gozan de un permiso de maternidad y paternidad oficial, ya que los parlamentarios no están regidos por una relación laboral y el voto de senadores y diputados es indelegable. Desde 2012 los diputados pueden pedir el voto telemático, pero tiene limitaciones: la Mesa lo autoriza por escrito y se permite para las sesiones plenarias en aquellas votaciones “que, por no ser susceptibles de fragmentación o modificación, sea previsible el modo y el momento en que se llevarán a cabo”, dice el Reglamento del Congreso. Por ejemplo, no se pueden votar de forma delegada las enmiendas, ya que su votación sí puede fragmentarse, explican fuentes de la Cámara baja.

Podemos defiende los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles entre progenitores, pero de momento la ley establece para los trabajadores 16 semanas en el caso de la madre y cuatro semanas en el caso del padre. Si Iglesias y Montero toman las bajas establecidas por ley para los trabajadores, eso les dejaría ausentes uno y cuatro meses, respectivamente. El liderazgo de la formación y sobre todo la portavocía del partido en la Cámara baja tendrán que ser asumidos en ese tiempo por otros dirigentes. Montero e Iglesias pueden decidir además disfrutar a la vez sus permisos. El partido no ha avanzado sus planes: en el Congreso, Ione Belarra es la portavoz adjunta, y en el partido, el siguiente cargo en importancia es el secretario de Organización, Pablo Echenique.

Ciudadanos ha aprovechado para sugerir al líder de Podemos que apoye los Presupuestos porque estos incluyen una semana más de permiso de paternidad. “Por cierto, Pablo Iglesias, estás a tiempo de disfrutar de cinco en vez de cuatro semanas de paternidad si conseguimos sacar adelante los Presupuestos”, escribió a través de Twitter Luis Garicano, responsable económico.

La paternidad del líder y la portavoz abre un interrogante sobre el futuro del liderazgo de Podemos, en la medida en que Montero siempre ha sonado en las quinielas como sucesora de Iglesias, y podría pesarle el debate sobre si es estético que se sucedieran en el cargo los miembros de una pareja. Nada dice el código ético de Podemos sobre las relaciones personales y familiares de los cargos del partido salvo que se evite la contratación pública con empresas en las que el miembro de Podemos o sus familiares puedan tener algún tipo de interés económico. Y, en todo caso, la decisión la tomarán las bases. Montero fue la primera mujer más votada en las primarias de Vistalegre 2, la cuarta dirigente más votada tras Iglesias, Echenique e Íñigo Errejón.

La portavoz y el líder de Podemos han anunciado su futura paternidad ante la evidencia de los cambios físicos en Montero, según explicó ella. Al hacerlo, su vida personal se ha hecho pública. Iglesias ya anunció en 2015 el fin de su relación con Tania Sánchez. De momento, sus rivales políticos solo han utilizado la noticia para felicitarles.