ETA busca el aval internacional para anunciar antes de verano su disolución

ETA centra en la búsqueda de cobertura internacional los esfuerzos preparatorios de su declaración de desaparición prevista entre finales de mayo y la primera quincena de junio, según aseguran fuentes abertzales. La banda ha delegado esta tarea en el GIC (Grupo Internacional de Contacto), que coordina el abogado surafricano, Brian Currin, y en la que participan, entre otros, el ex secretario general de Interpol, Raymond Kendall, y el profesor israelí y asesor en los acuerdos de Camp David, Alberto Specktorowski. Es el mismo grupo que participó en la preparación de la Declaración de Aiete, previa al cese definitivo del terrorismo de ETA de octubre de 2011.

El presidente del Foro Social, Agus Hernán, próximo a la izquierda abertzale y al GIC, adelanta que el objetivo de la cobertura internacional es "fortalecer la credibilidad" de la declaración de desaparición de ETA. La Declaración de Aiete contó con la presencia del ex secretario general de la ONU, Kofi Annan; el ex presidente irlandés, Brian Aherne; el ex líder del Sinn Fein, Gerry Adams, y el ex jefe de Gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell, entre otras personalidades. Se celebró en San Sebastián (Gipuzkoa), lo que requirió la autorización del Gobierno español, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Aún se desconoce el procedimiento que ETA seguirá para escenificar su desaparición. Pero el presidente del Foro Social subraya que la banda terrorista utilizará, previsiblemente el término "desmovilización", extraído de la terminología de la ONU, para referirse a su desaparición. "En cualquier caso, asegura Hernán, la desaparición de ETA va a ser definitiva, clara y concluyente".

Asuntos clave tras la desaparición. ¿Qué horizonte se abre a partir de la desaparición? El Gobierno y los partidos vascos coinciden en que fue el cese definitivo del terrorismo, hace más de seis años, la clave del final de ETA al desaparecer los asesinatos, las extorsiones, la violencia callejera y las amenazas. Además, durante estos años, ha habido avances nítidos en el reconocimiento institucional a las víctimas del terrorismo y se han dado algunos pasos en materia de convivencia.

No obstante, el Gobierno y los partidos vascos creen, genéricamente, que la desaparición formal de ETA puede facilitar el avance en dos asuntos pendientes: la reflexión autocrítica del terrorismo por parte de ETA y la izquierda abertzale, clave para la convivencia con las víctimas, y el acercamiento de sus presos a cárceles próximas al País Vasco así como la flexibilización de la política penitenciaria de excepción que se les sigue aplicando.

Víctimas y presos. Respecto al reconocimiento a las víctimas del terrorismo, la izquierda abertzale ha dado algunos pasos con su presencia en homenajes a víctimas de ETA, según admiten PNV, PSE y Podemos. El último fue en el décimo aniversario del asesinato del edil socialista Isaías Carrasco. Pero resaltan, también, que la izquierda abertzale tiene pendiente aún el reconocimiento del daño injusto causado.

En cuanto a los presos de ETA, el 92% de los 230 encarcelados en España —hay otros 57 en Francia— están en primer grado y no acceden a beneficios penitenciarios. Solo un 8% están en segundo grado y pueden salir 18 días al año. Aproximadamente la mitad ha solicitado estos últimos meses el acceso del primero a segundo grado, siguiendo los requisitos legales. Pero la Administración penitenciaria se lo ha negado con el argumento de que la banda terrorista aún no ha desaparecido.

Gobierno y PP. El Gobierno y los partidos vascos tienen prioridades distintas sobre estos asuntos pendientes. Amaia Fernández, secretaria general del PP vasco, adelanta que la desaparición de ETA "no generará un acercamiento automático de presos etarras a las cárceles vascas ni la modificación de la política penitenciaria". "El PP cree necesario que los presos etarras se arrepientan del daño causado a las víctimas porque las generaciones futuras tienen que percibir la deslegitimación del terrorismo para que no se repita. La desaparición de ETA puede facilitar ese reconocimiento al diluirse la espada de Damocles que es la banda terrorista. Se aplicarán medidas individuales de reinserción y acceso a beneficios penitenciarios a quienes se arrepientan", apostilla Fernández.

Foro social e izquierda abertzale. El presidente del Foro social, Agus Hernán, asume esta situación y advierte que "nadie debe esperar consecuencias excepcionales" inmediatamente después del anuncio de la desaparición de ETA, como un masivo acercamiento de presos a cárceles vascas. Pero, también, cree, como la izquierda abertzale, que la desaparición de ETA facilitará, a medio y largo plazo, el encauzamiento de los asuntos pendientes: presos etarras y convivencia.

El Foro Social confía en que en el marco de la ponencia existente en el Parlamento vasco sobre memoria y convivencia los partidos —con excepción del PP, que se ha autoexcluido— logren acuerdos sobre presos etarras y reconocimiento de víctimas. En base a un acuerdo parlamentario amplio en Euskadi confía en que se produzca una implicación activa de las asociaciones judiciales. Y, finalmente, que el acuerdo pase del Parlamento vasco al Congreso. "Este proceso necesita tiempo para que la sociedad asuma la desaparición de ETA y los partidos adquieran confianza", señala Hernán.

La izquierda. Rafaela Romero, representante del PSE, cree que "la desaparición de ETA, unida al reconocimiento autocrítico del terrorismo por parte de la izquierda abertzale, facilitaría la implicación del Congreso en materia de presos". Pero recalca que "la desaparición de ETA se va a producir sin que la situación haya madurado aún en la ponencia parlamentaria vasca". "Estamos tendiendo puentes con la izquierda abertzale, pero aún no ha formulado una autocrítica sobre el pasado terrorista de ETA. Es clave que quede clara la responsabilidad principal de ETA en el terrorismo, pero también estamos dispuestos a asumir nuestro grado de responsabilidad en esta cuestión. En ese acuerdo global incluimos medidas en favor del acercamiento de los presos y su reinserción". Pili Zabala, de Podemos, insiste en la igualdad de derechos de todas las víctimas sean de ETA o del GAL.

Romero se muestra pesimista por la actitud del PP. "Se ha excluido de la ponencia para no comprometerse en medidas de acercamiento y reinserción de presos de ETA. Su temor a la competencia de Ciudadanos le empuja a no comprometerse en ese terreno. Solo le preocupa la exigencia de responsabilidades de la banda".

Ejecutivo vasco. El secretario de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco, Jonan Fernández, se muestra escéptico sobre la actitud del Gobierno del PP hacia los presos etarras. "No parece que el Gobierno vaya a promover cambios estructurales en política penitenciaria. Es posible que, una vez constatada la disolución de ETA, abra la puerta a medidas individuales guiándose por la coyuntura de la política española". Alude a que el Gobierno del PP basculará entre la presión del PNV, si apoya sus Presupuestos, y la competencia electoral de Ciudadanos.

El secretario de Paz y Convivencia cree, también, que la disolución de ETA facilitará los acuerdos en la ponencia parlamentaria vasca. Pero le parece insoslayable que "la izquierda abertzale haga una reflexión crítica de la violencia de ETA". "Es clave para la convivencia con las victimas y para que el Gobierno central facilite la reinserción de los presos y su acceso a los beneficios penitenciarios".