PSOE y PSC se conjuran para mantener la unidad, pese a sus diferencias por el ‘procés’

La estrecha sintonía entre Pedro Sánchez y Miquel Iceta no ha evitado que en los últimos meses hayan divergido los discursos del PSOE y del PSOE. La última discrepancia se produjo a cuenta de la propuesta de un Gobierno de concentración con presencia de todos los partidos que formuló Iceta el pasado día 26. El PSOE defiende que “la izquierda no puede alinearse con los separatistas”, y el PSC anuncia que seguirá intentando la “reconciliación” de los catalanes. Pese a las diferencias, ambos partidos coinciden en que no peligra la unidad.