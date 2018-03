Zoido responde a Guardiola: “Acosar a quienes no comulguen con el independentismo es violencia”

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha respondido este sábado a las palabras del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, que consideró el viernes una "gran injusticia" que se comparee al movimiento secesionista "con ETA o con la kale borroka". "Acosar a quienes no comulguen con el independentismo es violencia", ha dicho el miembro del Gobierno al ser preguntado por las valoraciones del técnico catalán.

"Intentar imponer un proyecto excluyente a la mitad de la población por las bravas no es democrático", ha continuado Zoido, que ha insistido en que no quiere polemizar con Guardiola, pero ha subrayado que "acosar a jueces, a periodistas, a policías y a todo el que no comulgue con el independentismo es violencia". "Como lo es intentar presionar a jueces y fiscales; y enfrentarse con la policía", ha enfatizado el ministro.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró el viernes que los Comités de Defensa de la República (CDR) que se han creado en Cataluña son el "germen de la kale borroka" y que, en su opinión, no solo agitan la calle, sino que también señalan a personas, negocios o sedes de los partidos políticos.

Pero el entrenador del Manchester City consideró el viernes una "injusticia" que se compare el movimiento independentista "con la kale borroka". "Cuando dicen que somos generadores de violencia se equivocan de lleno. Puedes estar de acuerdo o no, ya sabemos que las ideas son de cada uno y que los jueces pueden hacer su trabajo. Creo que es una gran injusticia que nos comparen con la kale borroka o que podemos parecer la banda terrorista ETA", declaró Guardiola en una rueda de prensa.

El técnico catalán afirmó que lo que ha caracterizado al movimiento a favor del referéndum ha sido su fondo "pacífico". "Todo lo que hemos hecho seis millones de personas, saliendo a la calle en estos años, lo hemos hecho de manera pacífica", resaltó el entrenador.