El ‘legionario’ de cuatro años que entona ‘El novio de la muerte’ cada Jueves Santo

Lo ha vuelto hacer, y eso que aún no ha cumplido los cuatro años. El pequeño Yoel Extremera fue una de las atracciones de las calles de Málaga durante la jornada del pasado Jueves Santo. El niño acompañó a sus padres disfrazado de legionario de la cabeza a los pies para contemplar la procesión del Cristo de la Buena Muerte. No es la primera vez que sucede. Es el tercer año que se pasea imitando a los soldados de esta casi centenaria fuerza militar, pero en esta ocasión estuvo acompañado por algunos de ellos mientras entonaba los versos de El novio de la muerte. En el vídeo se muestra a Yoel, concentrado y siguiendo el ritmo pausado al son de los tambores, rodeado de varios militares mientras canta el himno no oficial de la Legión. La grabación, que ha superado las 75.000 visualizaciones en Youtube en menos de 24 horas, termina con un fuerte aplauso del público congregado alrededor de él.

El pequeño soldado se ha vuelto un habitual en la Semana Santa malagueña. El año pasado fue su progenitor, José Antonio Extremera, quien subió el vídeo a Facebook. “En la familia no hay ningún legionario”, explicaba Extremera por teléfono a Verne. Pero a mi hijo le encanta: en casa se ve vídeos en la tablet, juega a desfilar con un palo de escoba y cantando…”. La peculiar afición surgió de una iniciativa familiar, en concreto, de un tío de Yoel. “Mi cuñado veía al niño jugar desfilando con un palo de cocina y dijo: ‘A este le consigo un traje de legionario”. Y dicho y hecho. Lograron el pack completo, incluidas unas manoplas de regalo de un fabricante de Ubrique, el único complemento que se les resistió.

Yoel Extremera canta la canción de 'El novio de la muerte' en 2017.

Las ganas de desfilar del niño por estas fechas se remontan a abril de 2016, cuando solo tenía 20 meses y ni siquiera hablaba. En esa ocasión, a Yoel se le ve marchando a una elevada velocidad y con un porte y un estilo calcados a como procesionan los legionarios, con rifle de juguete incluido. Un detalle que no pasa desapercibido para algunos internautas que en redes sociales dictan de “adoctrinamiento” o de “aberración” este tipo de espectáculo, como una usuaria que criticaba a este respecto: “Si hubiera un vídeo en el que saliera un niño en esta misma situación, pero en un acto de cualquier otra religión que no sea la cristiana (musulmana, por ejemplo) nos estaríamos llevando las manos a la cabeza diciendo que es una aberración...”.

Yoel Extremera desfila por las calles de Málaga vestido de legionario en 2016.

En explicaciones a Verne en 2017, el progenitor quiso zanjar el debate al declarar que “el niño solo usa el arma para desfilar, no sabe ni para lo que sirve”, y añadía que “a Yoel lo que le gusta es la Semana Santa y los desfiles, y no entiende nada más”.