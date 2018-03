El tiempo en Semana Santa se estropea con viento, lluvia, nieve y viento

Un total de 28 provincias españolas, todas en la Península, están este viernes en situación de aviso amarillo o naranja por viento, nieve, lluvia o fuerte oleaje, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El final de la Semana Santa se complica -como han podido comprobar varias de las procesiones de la madrugá de Sevilla- hasta el punto de devolver las nevadas en prácticamente todos los sistemas montañosos españoles; al llevar vientos fuertes o muy fuertes a casi todas las costas y al recuperar las lluvias en toda la vertiente atlántica y cantábrica. Una cuña invernal en el inicio de la primavera.

Ahora mismo están con por viento en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Asturias, León, Burgos, Palencia, Valladolid, Zamora, Cantabria, Álava, Valencia, Almería, Cádiz, Jaén, Granada y Málaga. Además, los fenómenos costeros afectan a Pontevedra, A Coruña, Lugo, Asturias y Cantabria, donde se esperan vientos del oeste o suroeste que pueden alcanzar fuerza 8 y olas de 5 a 8 metros según las zonas y las franjas horarias. Asimismo, tendrán aviso amarillo por fenómenos costeros en Bizkaia, Gipuzkoa, Murcia, Almería y Granada, donde se producirán olas de hasta 4 o cinco metros y vientos de fuerza 7.

El fenómeno adverso que mantiene bajo a viso a un mayor número de provincias este viernes es el de nieve, que afectará a 15 provincias: Orense, Asturias, León, Burgos, Palencia, Ávila, Segovia, Salamanca, Zamora, Madrid, Albacete, Cuenca, Guadalajara y Jaén.

Esta es la predicción de Aemet por comunidades autónomas que recoge la Agencia EFE:

Galicia: Predominio de cielos cubiertos con lluvias y chubascos generalizados, que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta y de granizo. Cota de nieve en torno a 600 metros subiendo hasta 800-1000 en las horas centrales del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso, más acusado en el interior. Heladas débiles en zonas de montaña. Vientos del suroeste girando al oeste y noroeste y aumentando a intervalos de fuertes, con rachas muy fuertes en las horas centrales del día.

Asturias: Intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto por la mañana, con precipitaciones en el interior suroeste al principio, que a partir del mediodía tienden a generalizarse, con probabilidad de que en el litoral vayan acompañadas de tormenta y granizo durante la tarde. Cota de nieve de 600-700 metros, subiendo a 800-1000 en las horas centrales del día. Vientos del suroeste girando al oeste y aumentando a intervalos de fuertes, con rachas muy fuertes en las horas centrales del día en la cordillera y en el litoral al final.

Cantabria: Al principio nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos desplazándose de oeste a este, tendiendo a poco nuboso de madrugada y aumentando otra vez a mediodía a nuboso o cubierto, con precipitaciones en el suroeste, que se pueden extender con menor probabilidad e intensidad al resto. Cota de nieve entre 600 y 800 metros subiendo temporalmente a 1000-1200 metros en horas centrales. Heladas débiles en el sur, más intensas en zonas altas. Viento del sur y suroeste en el interior con rachas muy fuertes, amainando temporalmente de madrugada; en el litoral, viento del oeste con intervalos de fuerte, rolando por la mañana a sur y amainando.

País Vasco: Al principio, cielos nubosos con lluvias débiles y chubascos, más probables en el norte, tendiendo a poco nuboso y aumentando otra vez la nubosidad media y alta por la tarde, cuando no se descartan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Cota de nieve entre 600-800 metros subiendo a 900-1200 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ascenso en el litoral y en descenso en el resto. En el interior, viento del sur y suroeste con rachas muy fuertes al principio y en horas centrales; en el litoral, viento del oeste con intervalos de fuerte, rolando por la mañana a sur y suroeste y amainando.

Castilla y León: Intervalos nubosos a primeras horas con precipitaciones débiles en el tercio este, especialmente en zonas de montaña, y tendiendo a partir de mediodía a cielo cubierto, con chubascos acompañados de tormenta, y que ocasionalmente podrían dar granizo fino o nieve granulada. Cota de la nieve de unos 900 o 1000 metros de madrugada, subiendo a 1200 o 1400 en las horas centrales del día y bajando de nuevo al final. Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles en zonas altas. Vientos del suroeste, con intervalos de fuertes en montaña y, a mediodía, en la meseta también.

Navarra: Nuboso en Pirineos, con lluvias y chubascos, más probables al principio y al final del día y abriéndose claros en horas centrales; en el resto, intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas, con precipitaciones dispersas y ocasionales, aunque más frecuentes al principio del día en el noroeste. Cota de nieve bajando de madrugada y al final a 800-1000 metros y entre 1000 y 1300 metros en horas centrales. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en descenso. Heladas débiles en Pirineos. Viento de componente sur rolando temporalmente a componente oeste, con algunas rachas muy fuertes en Pirineos y, ocasionalmente, en las montañas del noroeste.

La Rioja: En el Ibérico, cielo nuboso a cubierto en probables precipitaciones débiles de madrugada, y con chubascos a partir de la tarde, que pueden ser ocasionalmente con tormenta y de nieve granulada. En el valle del Ebro, poco nuboso aumentando a nuboso sin descartar chubascos débiles, por la tarde. Cota de la nieve sobre 800 o 1000 metros, subiendo a 1300 ó 1400. Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles en la sierra. Vientos del suroeste en el Ibérico, con intervalos de fuertes, y variables en la Ribera.

Aragón: En el Pirineo, cielo nuboso con precipitaciones durante la primera mitad del día, aunque no se descartan por la tarde. En el resto, intervalos nubosos con probables chubascos por la tarde en la Ibérica y que no se descartan en el resto de manera dispersa. Cota de nieve bajando desde los 1300 metros hasta los 800-1000 metros.

Cataluña: En el Pirineo occidental, cielo nuboso con precipitaciones durante la primera mitad del día, aunque no se descartan por la tarde. En el resto, intervalos nubosos con probables chubascos dispersos por la tarde en el tercio norte y no se descartan en el resto, aunque son muy poco probables. Cota de nieve a 1500 m bajando a 1000 - 1200 metros. Temperaturas en descenso salvo las máximas en el litoral y prelitoral donde no variarán e incluso subirán en el nordeste. Heladas débiles en el Pirineo. Viento del oeste y suroeste moderado con algunos intervalos de fuerte.

Extremadura: Intervalos nubosos aumentando a cielo cubierto, con precipitaciones débiles dispersas de madrugada, y luego por la tarde con chubascos que podrán ir acompañados de tormentas. Cota de la nieve entre 1200 y 1400 metros. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. Heladas débiles en las montañas del norte. Vientos del oeste y suroeste.

Comunidad de Madrid: Por la mañana predominio de intervalos nubosos, pudiendo darse alguna lluvia débil y dispersa, por la tarde aumenta a nuboso o cubierto con lluvias que se irán generalizando y que probablemente sean más intensas a últimas horas de la tarde; en la zona de la Sierra se esperan precipitaciones de nieve, siendo débiles y dispersas en la primera mitad del día y posteriormente más intensas y frecuentes. Cota de nieve 900-1000 metros, subiendo en horas centrales del día a unos 1200 metros. Temperaturas en descenso, en el caso de las mínimas será más acusado en zonas altas donde se darán heladas débiles. Vientos del oeste y suroeste, aumentando, con intervalos fuertes durante la segunda mitad del día y con rachas muy fuertes por la tarde- noche en zonas altas de la Sierra.

Castilla-La Mancha: Nuboso, con abundantes claros a primeras horas en el noroeste, la nubosidad irá aumentando hasta cielos cubiertos. Durante la primera mitad del día se esperan precipitaciones aisladas, principalmente en forma de chubascos sobre todo en las zonas de las sierras del este y en Alcaraz y Segura, por la tarde las lluvias tienden a ser generalizadas, al principio en el oeste y norte y posteriormente en la mayor parte de la comunidad, salvo en el extremo sureste de Albacete. Cota de nieve entre 900-1000 metros en el norte, subiendo a 1.200 metros en horas centrales. Temperaturas en descenso, ligero en general en el caso de las mínimas. Viento del oeste, aumentando, por la tarde con intervalos fuertes generalizados y con rachas muy fuertes en el extremo sureste.

Comunidad Valenciana: Cielo poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos con probables precipitaciones dispersas y ocasionales en el interior durante la segunda mitad del día. Cota de nieve entre 1000 y 1200 metros. Temperaturas en descenso. Viento del oeste moderado a fuerte.

Murcia: Cielos poco nubosos, aumentando por la tarde a intervalos nubosos, cuando no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el interior, más probables en el noroeste y en el altiplano. Cota de nieve descendiendo por la tarde entorno a los 1000-1200 metros. Temperaturas en descenso, que será notable para las máximas en el interior. Vientos ocasionalmente muy fuertes por la tarde en noroeste y altiplano.

Baleares: Predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas hasta la mañana, baja probabilidad de algún chubasco ocasional por la noche. Brumas y bancos de niebla de madrugada. Temperaturas con pocos cambios o descenso de las diurnas. Vientos del oeste y suroeste con intervalos de fuerte a partir de la tarde.

Andalucía: Intervalos de cielos nubosos, con precipitaciones, en general débiles, que se extenderán de oeste a este por la mañana, menos probables en el tercio occidental y litoral mediterráneo. Las precipitaciones serán más intensas en las sierras. Cota de nieve descendiendo hasta los 1000-1200 metros en el noreste. Temperaturas mínimas en descenso en el litoral mediterráneo y extremo oriental, y sin cambios en el resto. Máximas en descenso, notable en el interior oriental. Vientos de componente oeste con intervalos de fuerte y acompañados de rachas muy fuertes en la mitad oriental del litoral mediterráneo y en zonas altas del interior oriental. Poniente en el Estrecho, aumentando a fuerte y acompañados ocasionalmente de rachas muy fuertes.

Canarias: En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso con probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada y primeras horas; en el sur, poco nuboso o despejado. En El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos, abriéndose amplios claros por la tarde. Temperaturas en descenso, afectando principalmente a las máximas del interior. Viento del nordeste con intervalos de fuerte.