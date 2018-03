Revilla arremete contra los “hombres del tiempo” por las previsiones de lluvia

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, es uno de los políticos autonómicos más reconocibles de toda España y no solo por su locuacidad, que también, sino por su forma de promocionar el turismo en Cantabria ante las cámaras de televisión. En esta ocasión, varios medios acudieron el pasado jueves a grabar en directo las quejas del político contra las previsiones "agoreras" de los meteorólogos. El cántabro, pertrechado tan solo con una camisa arremangada en lo alto de Peña Cabarga (en la orilla sur de la bahía de Santander) y con el mar al fondo, aprovechó para arremeter contra los “hombres del tiempo” al asegurar que en los partes meteorológicos no se tiene en cuenta el efecto Foehn. “Aquí, en Cantabria, cuando sopla viento sur se sabe que no llueve porque este efecto, descubierto por un austriaco, no permite la entrada de nubes al territorio”, afirmaba iluminado por un sol brillante.

"Hoy, el tiempo determina en un 90% los viajes de la gente. El que tiene niños y familia se lo piensa mucho el visitar Cantabria si tiene que estar con un paraguas o resguardado en una cafetería; y acaba pensando: 'pues me voy donde hay sol, al sur, al Levante'", ha explicado a El Diario Montañés. Y ha añadido que "se haga una distinción con Cantabria" por tener, según sus palabras, "un microclima donde habiendo viento sur, no llueve". El dirigente sostiene también que en la comunidad el año pasado hubo 100 días en los que se dio este tipo de viento y ha pedido "rigor porque el tiempo en el Cantábrico no es homogéneo".

En otra intervención, esta vez en el programa emitido en Antena 3, Revilla tiró de ironía para vender el buen tiempo que está haciendo en estos días de Semana Santa de esta manera: “Aquí estoy soportando toda esta ciclogénesis explosiva que venían anunciando. Esto es muy duro, con 12 grados bajo cero que estamos. Tengo que acabar pronto porque tengo que bañarme en el Sardinero dentro de un rato”, explicaba ante la cámara.

En el plató, en el cual se escuchaban risas cada vez que el dirigente terminaba dos frases seguidas, se encontraba Roberto Brasero, periodista y presentador del tiempo en la cadena privada. Por alusiones, Brasero ha explicado que “ellos ya anunciaron el miércoles que iba a hacer buen tiempo en Cantabria durante la jornada del jueves”. Y añadió: “Algunos meteorólogos lo dicen y algunos en televisión también lo decimos presidente, y ahí está usted para comprobarlo”.

Revilla ha querido dejar muy claro que "cuando la flecha marca dirección sur" nunca llueve en Cantabria, "pero sí en Galicia" y si caen algunas gotas, ha precisado, es "porque dejamos que el viento sur deje de soplar para que tengamos este verdor primaveral que todos veis".