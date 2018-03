El PSOE lanza la elección de sus candidatos para 2019, y aplaza el cartel europeo

“Quien gana las elecciones municipales, gana las generales”, proclamó Pedro Sánchez en su discurso del cierre de la escuela de Gobierno del PSOE el pasado 19 de marzo, en el que defendió que el partido “está tocando con la punta de los dedos” ser la primera fuerza en esos comicios. El líder socialista puso de relieve así que su llegada o no a La Moncloa tiene la primera vuelta en las elecciones del año próximo. El partido se vuelca desde esta primavera en la preparación de estas elecciones clave con el proceso de primarias para la elección de cabezas de lista. La dirección federal ha dejado libertad a las federaciones para elegir el calendario que les sea más propicio y asegura que no tiene intención de inmiscuirse en la elección de candidatos municipales en los territorios de los barones.

El reglamento de funcionamiento del PSOE aprobado por el comité federal a mediados de febrero dejó abierto el calendario de primarias a criterio de las direcciones federal y de las federaciones, y estableció límites a las primarias en los territorios donde el PSOE gobierna. Los presidentes o alcaldes socialistas no tendrán que someterse a primarias para volver a presentarse, salvo que lo acuerde el órgano de dirección territorial o el 40% de la militancia de ese territorio.

El mes de mayo arranca la primera fase de este proceso de elección de cabezas de lista del PSOE por sus militantes, que terminará a mediados de junio y se abrirá de nuevo en otoño para los lugares que opten por elegir a sus candidatos después del verano.

De momento cuatro comunidades han comunicado a la dirección federal su intención de elegir a sus candidatos esta primavera: Andalucía, donde gobierna la socialista Susana Díaz; Cantabria, donde los socialistas gobiernan con el PAR; y otras dos comunidades en las que el PSOE está en la oposición: Navarra y Castilla y León, aunque aún pueden sumarse más. En Andalucía también se elegirán esta primavera los candidatos a las municipales. El nuevo reglamento abrió la posibilidad de primarias abiertas a la ciudadanía en municipios de más de 50.000 habitantes, pero hasta la fecha ninguno lo ha solicitado.

Madrid es una prioridad para la dirección nacional, que pretende que la elección de los cabezas de lista de Comunidad y Ayuntamiento se haga después del verano. El rival de Manuela Carmena es estratégico para el partido. La cúpula no quiere experimentar en una plaza tan relevante y tiene intención de presentar un cartel potente, “no un desconocido”, afirman en Ferraz, lo que no exige por tanto lanzar su candidatura pronto para darlo a conocer. La misma incógnita hay en el cartel para las elecciones europeas que también se celebran en 2019, que no se elegirá hasta ese mismo año, según fuentes de la dirección. El cabeza de lista al Parlamento Europeo no se elige por primarias porque no opta a un puesto ejecutivo, pero la lista sí será votada por las bases, aunque la dirección decidirá. La exministra Carmen Calvo suena en las quinielas pero estas aún no salen del terreno especulativo.