España, segundo país de la UE con la maternidad más tardía

España registró una tasa de fecundidad de 1,34 nacimientos por cada mujer, la más baja de toda la UE y empatada con Italia. Son los dos países con madres mayores, con tasas de hijos más bajas y donde más mujeres tienen su primer vástago pasados los 40 —un 6,6% en España y un 7,2% en Italia, respectivamente—.

La media de edad para el primer hijo en España fue de 30,8 años en 2016, último año analizado por Eurostat. Sólo Italia registró una cifra superior (31 años). Luxemburgo (30,5 ), Grecia (30,3) e Irlanda (30,1) completan el grupo de países europeos en los que más se retrasa la maternidad.

“Es una generación de mujeres, sobre todo en clases medias, que se han incorporado primero a la educación universitaria y luego al empleo con unos niveles y aspiraciones altas pero que han atravesado una inseguridad laboral tremenda”, explica María Ángeles Durán, catedrática de Sociología y profesora de investigación emérita del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “El Estado de Bienestar no cubre el deseo de maternidad de las mujeres, al tiempo que es la estructura social la que les ha impedido tener hijos”, añade.

Tras estos datos hay también un cambio de hábitos sociales, ya que “existe un elevado porcentaje de personas sin pareja estable en las edades más buenas para tener hijos y con una gran dificultad para acceder a una vivienda”, añade Albert Esteve, del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Esteve es el responsable de un estudio de 2016, La infecundidad en España: tic-tac, tic-tac, tic-tac!!! que alertaba de que una de cada cuatro mujeres nacidas en 1975 no va a tener hijos. “Es una cifra jamás vista en ninguna generación de mujeres españolas nacidas en el siglo XX”, añade. “Hay poco dinero, el Estado no ayuda y la pareja tampoco. Otras teorías contemplan el tema de género. En países en los que hay menos diferencias en el cuidado de los hijos y en las tareas domésticas, las tasas son mejores. En España e Italia, el papel de los hombres no es suficientemente avanzado ”.

“Lo peor es que cualquier medida que se adopte no verá resultados positivos antes de 50 años”, añade Isidoro Bruna, miembro de la Sociedad Española de Fertilidad y director de HM Fertility Center. Defiende que la solución más útil sería que empresas y administraciones promovieran actuaciones que faciliten la maternidad, para quien la desee, en los primeros años de la treintena. Si no, aboga por favorecer la “medicina preventiva contra la infertilidad” y promover campañas para que las mujeres congelen óvulos antes de cumplir los 34 años.