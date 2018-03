Una carrera contra el reloj para apagar los incendios forestales

Los aviones que luchan contra los incendios tienen desde este miércoles una hora más para combatir el fuego. Justo antes de que empiece la campaña de prevención del verano, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido una modificación reglamentaria impulsada por la Agencia española de seguridad aérea (AESA) que exime a las tripulaciones de estas aeronaves de cumplir con la normativa de descanso que afecta al resto. A partir de ahora podrán trabajar hasta tres horas seguidas, cuando antes solo podían hacerlo durante dos como máximo. Un cambio de calado tras un 2017 coronado como el segundo año de la década con más incendios forestales en España: el Colegio oficial de pilotos (COPAC) había denunciado que la regla vigente hasta ahora obligaba a “abandonar” el incendio para descansar.

"Es una medida transitoria y parcial", lamentan los pilotos, puesto que el BOE establece que la exención solo estará vigente hasta diciembre de 2019. "Desde el COPAC consideramos que es necesaria una revisión completa de la norma", añaden. "La actual normativa es ambigua, antigua y no se ajusta a la realidad de las operaciones aéreas de extinción de incendios, ni desde una perspectiva de seguridad ni desde una perspectiva de eficacia de la extinción", continúan. "Un marco normativo adecuado en cuanto a tiempos de actividad y descanso es una fundamental barrera de seguridad para profesionales que cumplen con un servicio público fundamental como la extinción de incendios forestales".

En 2017 hubo casi 800 siniestros (conatos o incendios) en los bosques españoles, según las cifras provisionales del ministerio de Agricultura. Solo durante el verano, el fuego devoró casi 105.000 hectáreas de bosque y matorral, según WWF. Y en el total del año, los incendios de Doñana, Valencia, Galicia o Asturias dejaron un negro rastro de muerte, destrucción y naturaleza quemada.

Hasta ahora, las tripulaciones de los aviones que que descargan agua sobre el fuego tras cargarla en un aeródromo solo podían trabajar dos horas seguidas, por las cuatro de los hidroaviones, que se pueden abastecer en lagos. Ahora tendrán permiso para trabajar una hora más, hasta las tres, tras lo que tendrán que descansar una hora completa (o 20 minutos por cada hora que trabajen). ¿La razón? COPAC venía denunciando los problemas de operatividad de la normativa desde 2014.

"La mayoría de incendios forestales tiene una duración estadística de tres horas y la mayor eficacia depende de las primeras horas de trabajo (...) Ha habido casos en los que para cumplir con el descanso un incendio ha debido abandonarse y al retomarse las labores han hecho falta más horas para su extinción", argumentaron. "Al tratarse de aeronaves que no pueden cargar agua en balsas cercanas al incendio (...) el trayecto para cargar hace que realmente no se sea eficiente en el trabajo sobre el fuego. Habitualmente, el avión no trabaja más de 40 o 50 minutos sobre el incendio en dos horas que marca la normativa", añadieron.

Desde este miércoles, eso ha cambiado. Con la llegada de la primavera, los aviones combatirán los incendios durante una hora más.