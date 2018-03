El PSOE rechaza que el PSC pueda participar en un Gobierno con ERC

El secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos. En vídeo, declaraciones de Ábalos. BALLESTEROS EFE

La dirección del PSOE corta el paso a cualquier intento de un Gobierno de izquierdas no independentista en Cataluña con el concurso de ERC y PSC, como han planteado los comunes para salir del bloqueo político. El PSOE no contempla que los socialistas catalanes puedan participar en una operación que implique investir a un president republicano, y así se ha reiterado desde la cúpula este miércoles de forma tajante. "No vamos a apoyar a ningún candidato independentista y ahí nos mantenemos", ha zanjado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. La dirección descarta cualquier reedición del tripartito por la deriva de ERC, una formación a la que pertenece Roger Torrent, presidente del Parlament, que a juicio de los socialistas hizo un discurso institucional el domingo "propio de una ideología autoritaria".

Esquerra republicana gobernó la Generalitat con el PSC e Iniciativa per Catalunya (ahora evolucionada en los comunes) entre 2003 y 2010, pero a partir de 2012 antepuso el separatismo a su carácter de izquierdas y fue socio parlamentario de Artur Mas y después formó parte del Gobierno de Carles Puigdemont con la coalición Junts pel Sí. Los socialistas ponen como ejemplo el discurso "delirante" de Torrent, en palabras de Ábalos, por su apelación "a un pueblo único" que revela tintes autoritarios, para evidenciar su distancia con ERC. No obstante, el PSC ha votado esta mañana en contra de la petición de dimisión de Torrent planteada por Ciudadanos, una decisión que no ha sido desauturizada por la dirección del PSOE. Los socialistas creen que forzar su salida produciría más inestabilidad.

El PSOE rechaza también la idea planteada hoy por el líder de los comunes, Xavier Domènech, para formar un Gobierno "transversal" de independentistas y unionistas con presencia de independientes. La dirección de Pedro Sánchez la considera una "idea muy poco madura, sin ninguna viabilidad que contribuye a mayor frustración" de los ciudadanos. "Hablar de un gobierno sin hablar de un president es como no decir nada, no tiene ningún sentido", ha criticado el secretario de Organización.

La dirección federal del PSOE considera que debe ser la mayoría independentista la que elija e invista a un president "viable", esto es, sin causas judiciales, y que "asuma la legalidad".

Lo sucedido esta mañana en el Parlament produce desazón en el PSOE. Los socialistas creen que la aprobación de una iniciativa en el Parlament que pide que sean liberados los líderes independentistas procesados es "absolutamente antidemocrático". "Es inaudito que el poder legislativo se pueda dirigir al judicial para plantear detenciones sí o no. Eso viene a decirnos que todavía les cuesta a algunos entender eso de la inserción a la legalidad", ha remachado Ábalos.