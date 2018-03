¿Una Selectividad común?

Cristina Rueda llevaba años viéndolo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, en la que da clases. “Me he dado cuenta, igual que mis compañeros, de que en las aulas hay muchos más alumnos que no son de Castilla y León de los que te esperas”. Y luego pasó lo de Manu, un amigo de su hijo, “muy brillante y con buenas notas en bachillerato”, al que la nota de la Selectividad no le dio para estudiar Medicina ni en su autonomía ni en el resto de España.

Rueda, que es catedrática de Bioestadística en Valladolid, analizó datos para explicar el fenómeno científicamente. Revisó el porcentaje de sobresalientes de cada materia en cada comunidad autónoma. “Me quedé atónita, las diferencias en porcentajes de sobresalientes en materias fundamentales son enormes”, explica. En su trabajo, conocido como Informe Manu en honor al amigo de su hijo, concluye: “Usando las notas de 2015, la posibilidad de acceder a una plaza en una facultad de Medicina es en Canarias más de tres veces mayor que en Navarra y más de dos veces mayor que en Castilla y León”.

“Ese documento demuestra científicamente que el acceso a la universidad se hace en desigualdad”, señala Rueda en conversación telefónica. “Los que tienen las notas más altas sistemáticamente en el examen son Extremadura y Canarias y los que están a la cola, casi siempre, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia”, añade la catedrática.

Estos resultados contrastan con los que arroja el último informe PISA, la prueba internacional para alumnos de 15 años, donde ocurre justo al revés. Castilla y León, Galicia y Navarra están en cabeza en resultados en ciencia, La Rioja a mitad de tabla y, a la cola, las citadas Canarias y Extremadura.

Alumnos de Castilla y León se han movilizado por la Selectividad, de la que cada año se examinan de esta prueba cerca de 300.000 estudiantes en España. Tras los cambios que se introdujeron con la última reforma educativa, la Lomce, la prueba se llama EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad) o EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), según la terminología que han elegido las diferentes comunidades.

“Algo de sentido común”

Cerca de 3.000 personas, según cálculos de los organizadores, marcharon el pasado viernes por Valladolid “por una EBAU justa”. Ayer, la movilización se trasladó a Palencia. La promueven alumnos de Bachillerato de todas las capitales castellano leonesas. “Somos estudiantes y hemos organizado esta iniciativa para luchar por algo que creemos justo y de sentido común”, señala al teléfono José Félix Velasco, alumno de 2º de Bachillerato de Valladolid. Se han reunido ya con representantes autonómicos y locales de todos los partidos políticos. También con el consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey. “Es un asunto que me preocupa mucho”, asegura Rey. “En 2018 somos muchos más conscientes de que existe una gran diversidad de exigencia y de que tenemos un teórico distrito único pero en realidad hay 17 sistemas [por las 17 comunidades autónomas] muy distintos entre sí, tanto en Bachillerato como luego en la EBAU”.

“Menos mal que PISA permite comparar resultados, pero es una anomalía que no existan estudios nacionales promovidos por el ministerio”, reclama el consejero, que ha pedido al Ministerio de Educación que incluya este asunto en el orden del día de la próxima conferencia sectorial, la reunión con todas las autonomías. También Ciudadanos pide abrir el debate con un examen “homogéneo” y que garantice “la igualdad tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación”, según una proposición no de ley recién registrada en el Congreso. Los alumnos movilizados prometen más actuaciones en pro de los cambios después de las vacaciones, ya con el examen de Selectividad a la vuelta de la esquina.