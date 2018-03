Rajoy se enfrenta al Gobierno vasco por sus cuentas y enfría un acuerdo presupuestario con el PNV

El Gobierno vasco ha asegurado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy le ha comunicado este martes su intención de recurrir al Tribunal Constitucional los presupuestos autonómicos de 2018 al considerar que el incremento salarial del 1,5% previsto para los funcionarios supone una "extralimitación" competencial. Esta decisión podría frustrar un acuerdo entre el PP y el PNV para aprobar las cuentas del Estado para este ejercicio. Aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desvinculado ambas cuestiones.

Horas después, fuentes del Gobierno central han matizado que todavía no se ha presentado recurso alguno, y que solo se ha iniciado un procedimiento "habitual", como es acudir a la comisión bilateral de cooperación entre las Administraciones del Estado y de Euskadi, para tratar de solventar "divergencias" que ambas mantienen. Primero se tratará de solventar el conflicto en las comisiones bilaterales. Y hay un plazo de seis meses para presentar formalmente el recurso en el Constitucional.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado este martes que el recurso de inconstitucionalidad es una "amenaza" que en absoluto contribuye "a favorecer un clima de entendimiento" con el PNV, cuyos votos podrían ser necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. "Es un gesto inamistoso, incomprensible", ha dicho Erkoreka tras el Consejo de Gobierno.

Los artículos recurridos de la ley presupuestaria vasca afectan a la subida salarial del 1,5% contemplada para los funcionarios y la aportación de hasta un 1% de su salario a Itzarri, la entidad de previsión social voluntaria (EPSV) de los empleados públicos del País Vasco. La medida afecta a 70.000 funcionarios de la comunidad autónoma. Los presupuestos del País Vasco para este ejercicio fueron aprobados en diciembre pasado con los votos del PNV y el PSE (socios del Ejecutivo vasco) y la abstención del PP.

El Gobierno central asegura que el recurso es "automático" y que no afecta a la totalidad de la normativa presupuestaria. Sostiene que la subida del sueldo de los funcionarios incumple la ley general estatal que regula esta materia, y por eso plantea un conflicto de competencias sobre esa partida concreta, según fuentes del Ministerio de Hacienda. "Esa partida incumple la normativa, y es la que se recurre", han incidido desde el Ejecutivo. "Y eso es automático", ha añadido sobre la acción de la Abogacía General del Estado: "Hay que cumplir las reglas".

Erkoreka, por su parte, ha reclamado la "retirada inmediata" del recurso, sobre el que ha avisado de que "solo crea alarma e inseguridad jurídica" a los funcionarios afectados. El portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu ha denunciado que, "una vez más, el Gobierno español abusa y se extralimita de manera desproporcionada" en el ejercicio de sus funciones. De hecho, ha censurado que el Ejecutivo del PP "desconoce e ignora olímpicamente" el Estatuto de Autonomía de Gernika.

Por otra parte, ha explicado que el anuncio de este recurso es aún más "incomprensible" si se tiene en cuenta que hace apenas 15 días el Gobierno central acordó con los sindicatos un incremento retributivo para el periodo 2018-2020 de un 8% en el conjunto de los tres próximos años.

Subida del 1,5%

Este acuerdo estatal, que se publicó ayer mismo en el Boletín Oficial del Estado, incluye una subida salarial a los funcionarios del 1,5% este año, el mismo incremento contemplado en Euskadi que el Gobierno central quiere recurrir, ha ironizado Erkoreka.

La medida adoptada por el Ejecutivo central podría tener efectos directos sobre las negociaciones con el PNV para aprobar los Presupuestos del Estado, aunque Erkoreka ha querido "disociar" ambas cuestiones. El PNV ya había fijado su posición en contra de dar su apoyo al PP si no se desactiva antes la intervención de la autonomía de Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución. "Esto no lo dice el Gobierno vasco, sino portavoces autorizados del PNV, entre los cuales les puedo asegurar que no está Albert Rivera", ha afirmado sobre las afirmaciones del líder de Ciudadanos, que ha dado por hecho el apoyo de la formación nacionalista a los PGE de 2018.

En todo caso, Erkoreka ha advertido de que, "en la medida que el Gobierno central pueda tener la pretensión de crear un clima de confianza, amistad e interlocución, favorecedora de acuerdos, con esta amenaza en absoluto se favorece un clima de entendimiento y comprensión".