La DGT prevé nueve millones de desplazamientos en la fase final de la Semana Santa

La Dirección General de Tráfico calcula que, desde este miércoles y hasta el próximo domingo, se registrarán nueve millones de desplazamientos con motivo de las vacaciones de Semana Santa. La tarde del miércoles y la mañana del jueves serán los momentos en los que se produzcan más salidas, principalmente de las grandes ciudades, hacia las zonas de costa del sur y del Levante.

Para evitar atascos e imprevistos, Tráfico recomienda planificar el viaje con antelación y evitar las horas puntas que, según sus datos, establece entre las tres de la tarde y las once de la noche del miércoles y las ocho de la mañana y las dos de la tarde del jueves. El viernes y el sábado, el flujo en las carreteras será menor en todo el territorio excepto en Cataluña, Comunidad Valenciana y Cantabria, en las que no es festivo el Jueves Santo. El grueso de la vuelta de las vacaciones tendrá lugar desde el mediodía hasta las once de la noche del domingo y la misma franja horaria del lunes, sobre todo en las regiones en las que el 2 de abril es fiesta. Además, la DGT pide tener especial atención al volante en los desplazamientos cortos y las carreteras secundarias.

En total, a lo largo de toda la operación especial, que comenzó el pasado 23 de marzo, están previstos 15,5 millones de desplazamientos, pero es esta segunda fase de la operación salida —que comienza este miércoles excepto en Cantabria, Cataluña y Comunidad Valenciana— la más importante de todo el año.