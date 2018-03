Un narco huye en La Línea tras cercar 200 vecinos a la policía

Noche de Domingo de Ramos en La Línea de la Concepción (Cádiz). En torno a las 22.30, mientras buena parte de los linenses disfrutaban de la recogida de las procesiones del día, otros se convertían en protagonistas de un espectáculo mucho menos edificante. Más de 200 vecinos de la barriada de San Bernardo se lanzaron en avalancha contra los tres policías nacionales que perseguían a un narco, sorprendido cuando transportaba 510 kilos de hachís en un coche. Al verse acorralados, los agentes lanzaron hasta 11 disparos al aire, con los que consiguieron intimidar a la turba. Aunque consiguieron aprehender la droga, el traficante consiguió huir al refugiarse en la vivienda de uno de los vecinos que se lanzaron a defenderle.

La persecución, dada a conocer este lunes por la propia Policía Nacional en un comunicado, comenzó cuando los agentes de Seguridad Ciudadana patrullaban por las calles de La Línea en la noche de este domingo. A la altura de la calle Canarias (el epicentro del narcotráfico en la ciudad), los policías detectaron que un vehículo BMW circulaba “con la parte trasera muy baja como si llevara algo muy pesado en su interior”, según explican desde la propia policía. “Al ser un coche que suelen utilizar las bandas que se dedican al narcotráfico”, los agentes se dirigieron hacia él con la intención de requisarlo.

Sin embargo, al ver al indicativo policial aproximarse, el conductor emprendió una huida a toda prisa por distintas calles de la localidad. “Fueron, al menos, 15 minutos de persecución”, relatan desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP). En la carrera, varios vehículos estacionados resultaron dañados, poco antes de que el sospechoso decidiera abandonar el todoterreno a la altura de la calle Ubrique y continuar su escapada a pie. Los agentes decidieron continuar también la búsqueda a pie, pero el huido consigue entrar en un domicilio de la barriada San Bernardo, una de las zonas de la ciudad, junto a La Atunara o El Zabal, donde el narco ha conseguido hacerse fuerte.

Con el sospechoso ya desaparecido, los hechos ocurrieron rápido. La Policía Nacional estima que fueron unas 200 personas las que, a modo de “avalancha”, se dirigieron contra los tres agentes que protagonizaban la persecución al supuesto narcotraficante. “Ante la avalancha de los vecinos que intentaban agredir a los agentes para que no detuvieran al huido”, según las mismas fuentes, los policías abrieron fuego. Hasta 11 disparos tuvieron que tirar al aire para conseguir disolver el tumulto “ante la gravedad y violencia ejercida contra ellos”. Tras el suceso, los agentes consiguieron incautar tanto el vehículo como la droga que viajaba en su interior: 510 kilos de hachís repartidos en varios fardos.

Violencia en ascenso

“Siempre se esconden en sus barrios porque saben que parte de la ciudadanía está de su parte y están dispuestos a hacer cosas como éstas”, reconoce un policía de la ciudad. Tanto es así que no es la primera vez que los agentes se ven obligados a abrir fuego para protegerse de una posible agresión, tanto en estas zonas como en puntos cercanos de la costa, cuando se está produciendo un alijo de droga. “En nada de tiempo te salen de todos los lados a tirar piedras, botellas o lo que sea”, explica el mismo agente.

Este nuevo suceso de ataques a las fuerzas de seguridad llega en plena escalada de violencia del narcotráfico en la ciudad. El pasado 6 de febrero, 20 encapuchados entraron en las urgencias del hospital de La Línea para llevarse a un narcotraficante detenido. Horas después, dos guardias civiles acabaron heridos, tras ser embestidos por otro supuesto narco. Los sucesos se cuentan porsemanas, antes de la avalancha frustrada a tiros del pasado domingo, tres encapuchados se colaron en el puerto de Algeciras y rociaron con gasolina las dos nuevas semirrígidas de Vigilancia Aduanera.

Acciones como estas han provocado la respuesta de la Administración. Ya la pasada semana el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido anunció en Sevilla refuerzos de agentes y la aprobación de un Real Decreto que prohibirá las ‘narcolanchas’, embarcaciones semirrígidas de gran cilindrada con las que alijan la droga desde Marruecos. En lo que se refiere a la policía, en la actualidad, hasta tres furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con ocho agentes por vehículo y un helicóptero controlan la ciudad, según aseguran fuentes sindicales.

Este despliegue ha llevado a que “muchos hayan dejado de alijar droga, no es que hayan parado, es que se ha reducido el elevado volumen que había”, añaden desde el SUP. Sin embargo, el cambio ha tenido un efecto rebote, según asegura el agente linense: “Tienen un nivel de vida tan alto que, para ellos, parar es una ruina y se ponen tensos”. Además, el suceso demuestra que “todo sigue igual”, según critica Carmen Velayos, secretaria general del SUP en Cádiz. “Esto no se soluciona dando datos estadísticos, los catálogos están desfasados. La cuestión no es lo que se ha aprehendido, es que eso es solo un 25% de lo que se pilla”, denuncia Velayos.

Pese a la violencia del momento vivido en la noche de este domingo, desde la Comisaría Provincial de Cádiz han detallado hoy que “no se ha producido ningún herido ni por parte de los agentes actuantes como de las personas que habían concentradas en el lugar”. Sin embargo, la secretaria en Cádiz del SUP teme que, en futuras veces, el resultado no sea igual de favorable: “Para pegar tiros al aire, hay que verse muy agobiado. El nivel de violencia es muy preocupante y va en aumento. Tiene todas las papeletas para que pase alguna desgracia personal y llevamos tiempo advirtiéndolo”.