El PSOE advierte a Iceta que no aceptará un candidato independentista

El PSOE ha querido cerrar el paso a cualquier intención del líder del PSC, Miquel Iceta, que pase por una operación política que incluya a los partidos independentistas de Cataluña, después de que este defendiera en el Pleno fallido de investidura de Jordi Turull "abandonar el refugio de los bloques" y buscar "amplias mayorías". La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha sido muy clara este lunes en descartar que los socialistas catalanes puedan dar su apoyo a un candidato independentista más o menos moderado. "El independentismo es insolidario y excluyente. No vamos a apoyar a ningún candidato independentista", ha zanjado Lastra.

El líder del PSC instó el sábado a "abandonar el refugio de los bloques para avanzar en el campo abierto del diálogo" para dar salida desde un acuerdo amplio a la crisis institucional, política, económica y social. "Nos hemos de poner de acuerdo algunos que piensan radicalmente diferente y radicalmente lo contrario sobre el artículo 155 de la Constitución", dijo Iceta, aunque no aclaró a qué se refería con esa búsqueda de una amplia mayoría.

En el PSOE sin embargo no ven posibles amplias mayorías políticas, y la dirección considera que la única salida a la crisis institucional en Cataluña es que la mayoría independentista forme gobierno con un candidato viable sin causas judiciales. "Tanto el PSOE como el PSC tenemos la misma línea política, sobran frentes, pero hay una mayoría independentista y lo que tiene que hacer es buscar un candidato viable" , ha subrayado Lastra, aunque sus palabras sí han sido sensiblemente diferentes a las de Iceta.

La vicesecretaria general ha hilado un firme discurso contra los separatistas, y ha cortado cualquier asomo de operación política en la que pudiera participar el PSC con estas formaciones. "Nosotros no tenemos nada que ver con la causa independentista, que es insolidaria. Que nadie nos busque ahí ni a nosotros ni al PSC", ha apuntado Lastra. La número dos de Pedro Sánchez cree que Iceta se refería a "superar la fractura social" pero no a pactos políticos. Y ha enviado un mensaje al independentismo catalán, que amaga con volver a tratar de investir a Carles Puigdemont a pesar de haber sido detenido en Alemania. "En nuestro país la democracia no está en peligro, los únicos que la han puesto en peligro han sido los independentistas al saltarse la Constitución", ha abundado la vicesecretaria general.

Los socialistas mantienen su apoyo al artículo 155 en Cataluña pero no tolerarán que este se amplíe para intervenir TV3, como pide el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, y Ciudadanos sugiere. Estas dos formaciones criticaron con vehemencia ayer la cobertura que la cadena pública catalana hizo de las protestas que se produjeron en Cataluña, que según su opinión agitó. El PSOE ya se opuso a que el 155 sirviera para intervenir TV3, y no se mueve de esa posición, ha avanzado Lastra: "El 155 es bastante claro, dice que los medios de comunicación no se podían intervenir y lo mantenemos. Fue lo que se aprobó en el Senado".