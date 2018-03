Cifuentes comparece sin despejar dudas sobre la obtención de su máster

Cristina cifuentes preside la ejecutiva regional del PP, este lunes, junto a Ángel Garrido. ULY MARTIN | ATLAS

En su primera declaración pública desde que se publicaron supuestas irregularidades en su expediente académico, la presidenta de Madrid Cristina Cifuentes no ha despejado las dudas sobre cómo obtuvo en 2012 un máster en Derecho autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la URJC. El asunto está en manos de la Fiscalía por una denuncia de varias asociaciones estudiantiles y está siendo investigado también internamente por la URJC.

La presidenta ha hecho una declaración que los periodistas han seguido a través de un plasma en el seno del comité ejecutivo regional del PP, que tenía una reunión ordinaria prevista este lunes. Allí, Cifuentes ha repetido parte de los argumentos que ya defendió en un comunicado de prensa emitido el pasado miércoles, que hubo "un error de transcripción" en las calificaciones que ha afectado a otros estudiantes: "Me consta que son varios más los alumnos que tuvieron que pedir la corrección de las actas por un error de calificaciones", ha reiterado este lunes.

No ha mostrado el trabajo fin de máster o el registro del mismo, ni ha aclarado cómo lo defendió ante un tribunal académico el pasado 2 de julio de 2012. En esa fecha Cifuentes era delegada del Gobierno y la responsable del dispositivo de seguridad desplegado para la celebración en Madrid por la vuelta de la selección española de fútbol tras ganar la Eurocopa.

“Estoy siendo objeto de ataques feroces”, ha añadido este lunes, por “levantar alfombras caiga quien caiga” lo que “tiene un alto precio”. La presidenta ha anunciado que presentará una denuncia criminal contra eldiario.es, que publicó las informaciones. Y añade que lo hará a título personal, sin la cobertura legal del PP. La presidenta regional no ha admitido preguntas de la prensa como se había anunciado. Desde su equipo de prensa, aseguran que no lo ha hecho por indicación de su abogada particular.

Cifuentes se ha felicitado de que la URJC vaya a investigar el asunto. Según la política, la detección de otras equivocaciones en las calificaciones de este grado es lo que ha llevado al actual rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, a abrir una información reservada “para que otros alumnos no sean afectados".

La lectura que se hace el campus es otra. Ramos ofreció primero una rueda de prensa a las pocas horas de que se conociera la noticia y dio por resuelto el caso Cifuentes sin mostrar ningún papel –para respetar la ley de protección de datos, según argumentaron desde la URJC-. Al día siguiente, la Universidad anunció que se habían recabado nuevas informaciones que le obligaban a seguir investigando. Ramos incluso envió un correo a toda la comunidad universitaria comprometiéndose a aclarar qué pasó.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha comparecido públicamente ante los periodistas ni se ha sometido a sus preguntas desde el pasado jueves, cuando esquivó a la prensa en la Asamblea de Madrid y el grupo popular evitó incluir de forma extraordinaria preguntas de la oposición sobre su posgrado en el pleno ordinario. El PP vetó también un pleno extraordinario sobre el asunto. Está previsto que este mismo lunes la junta de portavoces de la Asamblea pone fecha a un pleno monográfico sobre el caso Cifuentes.

El pasado viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid no acudió a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, como estaba previsto. Su entorno indicó que Cifuentes tenía gripe. La política madrileña sí asistió a cuatro tomas de posesión anteriores de otros rectores de las universidades públicas madrileñas, de la que es la máxima responsable, recordando siempre en sus discursos su estrecha relación con la Universidad. De hecho, Cifuentes llegó incluso a enfadar al líder autonómico de Ciudadanos en 2017, al darle plantón en una reunión del pacto de Gobierno para asistir a la toma del rector de la Autónoma, Rafael Garesse.