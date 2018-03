La fiscalía de Bruselas reactiva la euroorden para el expresidente Puigdemont

El final de la escapada de Carles Puigdemont no termina de llegar. La fiscalía de Bruselas confirmó este sábado que ha reactivado la euroorden para el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Pero las autoridades belgas desconocen el paradero del líder independentista catalán, que el pasado jueves viajó a Finlandia para mantener contactos con varios diputados y dar una conferencia en la universidad de Helsinki. Sus anfitriones en el país nórdico aseguran que Puigdemont adelantó su regreso el viernes, poco después de que el juez Pablo Llarena enviara a Finlandia la orden internacional de detención. Sus abogados confirman que “ya no está en Finlandia”. Pero la fiscalía belga no sabe dónde está exactamente y no ha decidido aún qué estrategia pondrá en marcha en las próximas horas.

Los Verdes piden la mediación de la UE El grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo calificó ayer como “desproporcionada” la prisión provisional para Jordi Turull, Carme Forcadell y tres exconsejeros catalanes. “No vemos base para la acusación de rebelión que, como han indicado varios abogados españoles e internacionales, requiere un acto violento”, señalaron los líderes de la formación política, la alemana Ska Keller y el belga Philippe Lamberts.

El caso Puigdemont vuelve a la casilla de salida. La Audiencia Nacional ya activó hace meses la euroorden para Puigdemont, pero el juez Llarena decidió retirarla en diciembre para evitar que las autoridades belgas cercenaran la posibilidad de juzgar al expresidente catalán por todos los delitos que se le atribuyen. Como entonces, lo más probable es que Puigdemont vuelva a ponerse a disposición de la justicia belga. Y, al igual que ocurrió el pasado otoño, quedará en libertad hasta que se decida si Bélgica le extradita o no. Bélgica rechazó en 2015 17 órdenes de extradición, y entregó a 22 personas; los abogados del expresidente están seguros de que la orden se rechazará. Finlandia, en cambio, suele conceder la extradición en la práctica totalidad de las euroórdenes que recibe.

Finlandia activó también ayer el procedimiento normal de extradición, pero el problema de las autoridades finlandesas es el mismo: el paradero de Puigdemont es desconocido. El ministro del Interior finlandés, Kai Mykkänen, apuntó que es probable que el expresidente siga en el país. En cambio, el diputado finlandés Mikko Kärnä, uno de sus anfitriones en Finlandia, aseguró que Puigdemont cruzó la frontera la noche del viernes “por medios desconocidos”, informa Adrián Soto. Su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, confirmó a través de las redes sociales que Puigdemont “ya no está en Finlandia” y que anunció que se pondrá “a disposición de la justicia belga”. Su defensa es mucho más sencilla en Bélgica, donde ha fijado su residencia desde finales de octubre del año pasado, que en Finlandia.

Son ya siete los exdirigentes catalanes fugados, tras la huida de la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, instalada en Suiza. Pero la peripecia de Puigdemont es la más confusa: lleva casi cinco meses en Bélgica con varios cambios de domicilio y viajes a Dinamarca, Suiza y este último a Finlandia para tratar de internacionalizar el procés.