Un gigante que no para de crecer

El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández rechazó ayer en el juicio de la pieza política de los ERE que tomara medidas para evitar el control previo de las ayudas concedidas por la Junta. “Ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo (...) podríamos haberlo hecho mejor o peor, o haber tenido avisos o reparo de quien corresponda, pero no es ni pensable”, dijo sobre dicha posibilidad.

“El pago de las ayudas tiene un recorrido y deja su huella (...) el camino [la forma de pago] era el que los técnicos habían pensado”, añadió. Y descartó que los políticos entraran en el diseño del mecanismo de pago: “De mi nivel para arriba no lo hacía nadie”, dijo Fernández, que entre 2000 y 2004 fue viceconsejero de Empleo. El ex alto cargo padece una disfonía y su declaración resultó a veces dificultosa. “Las fuerzas me fallan”, dijo.

La fiscalía pide para Fernández ocho años de cárcel por prevaricación y malversación. Sobre el convenio que dio origen al fondo de los ERE, afirmó que pese a caducar en 2003, lo consideró prorrogado al estar recogido cada año en la Ley de Presupuestos.