Barreiro deja el grupo del PP en el Senado para allanar la aprobación de los presupuestos

El camino para aprobar los presupuestos generales del Estado se allana. La senadora popular Pilar Barreiro ha anunciado este viernes que ha comunicado a la Mesa de la Cámara que deja el grupo del PP para pasarse al Grupo Mixto. "Esperaré tranquila la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre el procedimiento en curso, ya que creo firmemente en la justicia de nuestro país", ha apuntado la dirigente, imputada en el caso Púnica. Ciudadanos había puesto su salida como condición para apoyar las cuentas de 2018.

"Esta decisión obedece a mi intención de no perjudicar al partido al que siempre he sido leal y por el interés general de los españoles", añade la senadora. La renuncia de Barreiro, que mantiene su escaño, supone un paso adelante para la aprobación de los presupuestos. Pero aún queda un trecho. El PNV no dará luz verde si el 155 sigue vigente en Cataluña, según han reiterado los líderes nacionalistas.

Las primeras reacciones no han tardado en llegar. "Más de 80 días ha tardado el PP en echar a su senadora imputada. Rajoy siempre tarde, pero si querían empezar a negociar los presupuestos tenían que cumplir el pacto anticorrupción exigido por Ciudadanos. Nosotros sí cumplimos", ha afirmado Albert Rivera, socio de investidura del PP. Fuentes de la cuarta fuerza política del país explican que, para respaldar las cuentes, les vale que Barreiro pase al grupo mixto.