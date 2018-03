Rajoy sobre la fuga de Marta Rovira: “Cuando la justicia nos llama debemos comparecer”

Mariano Rajoy, durante su intervención este viernes en Bruselas. En vídeo, rueda de prensa de Rajoy tras la cumbre europea. FOTO: Delmi Álvarez | VÍDEO: EFE

El reloj empieza a correr en Cataluña: si en menos de dos meses no hay Gobierno se repetirán las elecciones autonómicas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy tras la conclusión de la cumbre europea que "no es partidario" de convocar unas nuevas elecciones. Ha explicado que sigue "abierto al diálogo" con el presidente de la Generalitat que elija el Parlamento catalán, aunque ha pedido "un candidato que no tenga problemas con la justicia". Y sobre la fuga de la líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, ha subrayado que "cuando la justicia nos llama debemos comparecer".

Tres meses después de las elecciones catalanas, el nudo gordiano del procés sigue muy lejos de desenredarse: la politica catalana sigue encallada, los líderes nacionalistas siguen huyendo y el proceso judicial adquiere cada vez mayor dimensión. Rajoy ha repetido hoy lacónicamente lo mismo que dijo al día siguiente de los comicios: corresponde a los partidos catalanes formar Gobierno, y sea cual sea el nuevo presidente estará sometido "al imperio de la ley". "Debe haber diálogo, pero siempre dentro de la ley", ha repetido hasta media docena de veces en una corta comparecencia ante la prensa.

El objetivo del Gobierno es "recuperar la normalidad institucional, económica y social", ha asegurado; "pero eso corresponde a los partidos catalanes". Para ello, ha pedido un candidato a la presidencia de la Generalitat que no tenga causas pendientes con la justicia, algo que aún no ha ocurrido en casi 100 días. "A veces da la sensación de que este es un problema que no se puede solucionar", ha explicado.