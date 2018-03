El Gobierno afirma que Rovira “ha hecho un flaco favor” a los que hoy tenían que comparecer

El Gobierno no tenía la menor idea de que la máxima dirigente de ERC, Marta Rovira, iba a fugarse, pero sí tiene claro que "ha hecho un flaco servicio a los que hoy tenían que comparecer ante el juez", está es la opinión del ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, para el que Rovira "se ha fugado para huir de sus responsabilidades". La comparecencia del ministro se ha producido cuando aún no se conocía la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre los procesamientos de cinco dirigentes independentistas pero sí ha dejado claro que Jordi Turull tiene que estar presente en el pleno de mañana del Parlamento de Cataluña, según "la doctrina del Tribunal Constitucional ". No cabe margen de apreciación sobre cómo debe ser nombrado un presidente de la Generalitat: Debe estar presente en la Cámara.

El Ejecutivo antes de conocer la decisión del juez del Tribunal Supremo solo ha querido enviar el mensaje de que la situación en Cataluña de acuerdo con la aplicación del artículo 155 es de "normalidad" que contrasta con la convocatoria de un pleno en el Parlamento de Cataluña "que ayer se saldó con un nuevo fracaso", ha remachado el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. "La situación es del todo anómala pero sí después de la primera votación de ayer el plazo ha empezado a correr", ha señalado Méndez de Vigo que ha mostrado cierta extrañeza de cómo los independentistas celebraron el jueves un pleno.

Junto al ministro portavoz han comparecido el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis y de Hacienda, Cristóbal Montoro para quien el Gobierno "está al límite de presentar los Presupuestos". El próximo martes el Gobierno los aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario para que su tramitación termine en el mes de junio. "Sería absurdo que unos presupuestos de 2018 se aprobaran más allá del mes de junio. Estamos al límite y en ese límite están las condiciones que ponen otros grupos y que no compartimos", ha reconocido el ministro que ha reconocido el porqué de la incertidumbre de si se aprobarán. "En las condiciones que nos ponen está la situación de Cataluña", ha reconocido. El PNV, cuyos votos son imprescindibles, no los apoyarán si no se levanta de Cataluña el artículo 155 de la Constitución. De momento, el Gobierno considera su obligación esa presentación.

Las distintas preguntas al ministro portavoz sobre la situación que vive la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, conducen al apoyo del Gobierno. "La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado explicaciones y también la Universidad, que, además, ahora anuncia una investigación. Nosotros respetamos la autonomía universitaria", ha tratado de zanjar Méndez de Vigo.