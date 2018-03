El juez envía a prisión sin fianza a Turull, Rull, Forcadell, Romeva y Bassa

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha enviado a prisión a los cinco procesados por rebelión que han comparecido en la vistilla de medidas cautelares, entre ellos, el candidato de presidente de la Generalitat Jordi Turull. Llarena cree que hay un riesgo elevado de que tanto Turull como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa reincidan en sus delitos o se fuguen de la justicia. Este peligro se acentúa según el instructor por la decisión de la secretaria general de ERC de huir de España y no comparecer este viernes ante el Supremo.

Los cinco encarcelados ya han pasado por prisión preventiva, pero el juez les dejó en libertad condicional bajo fianza, les retiró el pasaporte y les impuso medidas cautelares. En el caso de Turull, Rull, Romeva y Bassa, permanecieron encarcelados entre el 2 de noviembre y el 4 de diciembre, mientras que Forcadell solo pasó en prisión la noche del 9 al 10 de noviembre. El juez les excarceló con la advertencia de que si volvía a delinquir o llevaban a cabo alguna actuación encaminada a conseguir la independencia por la vía unilateral, les volvería a enviar a prisión. Llarena no ha revisado hasta ahora estas medidas, pero considera que con el auto de procesamiento notificado hoy la causa entra en una nueva fase que incrementa el riesgo de fuga porque los procesados saben ya que se le atribuyen con pruebas delitos graves. Además, en sus últimos autos, tanto el instructor como la Sala de Apelaciones han considerado que la situación política generada tras las elecciones del 21-D incrementan el riesgo de reiteración delictiva.

Llarena recuerda en su auto que la doctrina constitucional es que “a mayor gravedad del delito más intensa cabe presumir la tentación de la huida”. “Una realidad que hoy se materializa respecto de una de las procesadas, que no ha atendido la citación de este tribunal”, afirma el juez en referencia a Marta Rovira. Durante la vistilla, los cinco procesados han alegado ante el juez que o se les puede juzgar por lo que hayan hecho otros de los investigados y que ellos han comparecido cada vez que han sido llamados. Llarena admite esta diferencia, pero sostiene que es “imposible” saber la “la voluntad interna de los procesados”, por lo que se debe construir un juicio de pronóstico, “y no sólo respecto de su voluntad presente, sino de la eventualidad de que esta pueda modificarse con ocasión del propio desarrollo de la causa”. “Lo cierto es que la imputación que se cierne sobre los procesados no es precipitada y responde a las fuentes de prueba que se han acopiado durante el proceso, apuntando a una excepcional relevancia penal que tiene su correspondencia en una pena de incuestionable rigor. Ello aporta un primer parámetro objetivo de valoración, cual es que la tentación a la fuga ante una pena de intenso gravamen aumenta, a medida que lo hace también la proximidad legal y temporal de poder sufrir sus consecuencias”, afirma el juez.