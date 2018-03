Rajoy mantendrá el 155 hasta que se forme un Govern conforme a Derecho

La situación para el gobierno no es la misma con investidura como presidente de la Generalitat de Jordi Turull o sin ella. El Ejecutivo estaba preparado para que la próxima semana este exconsejero fuera nombrado presidente sin que pudiera hacer nada para impedirlo. El movimiento de juez Pablo Llarena de convocarle este viernes, junto a otros encausados, y la respuesta del presidente del Parlamento catalán, Josep Torrent, de convocar un pleno la tarde de este jueves para investirle, trastoca los planes iniciales del Gobierno. Si este jueves es investido nada puede hacer el Gobierno e incluso el Rey tendría que firmar su nombramiento, según ha declarado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Por otro lado, el artículo 155 de la Constitución se mantiene vigente hasta que en la Generalitat no haya un gobierno "conforme a Derecho". Si el juez Llarena dictara el viernes contra Turull medidas de privación de libertad no se levantaría el artículo 155 ni tampoco, entonces, el Rey firmaría el decreto de nombramiento.

Estas son primeras aproximaciones del Gobierno en una situación muy incierta pendientes de lo que ocurra este jueves en el Parlamento de Cataluña y el viernes decida el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El ministro de Justicia ha respondido este jueves, en el programa Más de Uno de Onda Cero, a los posibles supuestos que pueden darse. El ministro ha admitido que el pleno de investidura de Jordi Turull se ha convocado "reglamentariamente" y que, por lo tanto, a priori su gobierno no lo impugnará. En el caso de que el Tribunal Supremo mantenga la imputación para Turull con las consecuencias procesales que el juez decida "eso no invalida su condición de presidente". La inhabilitación, ha dicho, se produciría en caso de que en el momento de la apertura de la fase de enjuiciamiento —cosa que se producirá este viernes— Turull estuviera en prisión preventiva.

En este sentido, ha afirmado que en caso de que Turull no fuera a la prisión "podría pasar de que el Rey Felipe VI tenga que firmar el nombramiento de Turull, porque "los actos del rey son formales, que no aportan un elemento de voluntad". Esta es la parte procedimental que ha expuesto Catalá, aunque en el terreno político ha señalado que los partidos secesionistas "han jugado sucio al buscar una confrontación entre el poder judicial y las decisiones políticas del Parlamento".

Desde el Gobierno también se han lanzado advertencias al mundo independentista. "Los únicos responsables de que un presidente de la Generalitat pueda ser apartado del cargo por inhabilitación, con el grave deterioro que ello supondría para la autonomía de Cataluña, son quienes promueven la candidatura de un diputado con graves problemas judiciales", señalan fuentes oficiales del Gobierno.

Además, advierte que el artículo 155 de la Constitución se mantendrá hasta que haya un gobierno en Cataluña "conforme a Derecho". El Ejecutivo estimaba dar por buena la elección de Jordi Turull ante la expectativa de que su causa judicial no se viera hasta dentro de unos meses. Pero ese visto bueno quizá no lo pueda mantener si el juez Llarena decida tomar medidas contra él.