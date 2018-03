Devolver los ríos a las ciudades

La Asociación Española para la Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida), junto a WWF España, llevan años denunciando los miles de obstáculos que fragmentan los ríos e impiden el libre transitar de la fauna, especialmente de peces como la lamprea de río o el esturión, extinguidos ya en algunas partes de España por este motivo. Presas y azudes que en su día tuvieron un sentido para el riego de cultivos o la generación de electricidad son hoy barreras infranqueables que detienen la biodiversidad fluvial.

AEMS-Ríos con Vida está inmerso en un proyecto del programa Horizonte 2020 de investigación e innovación de la Unión Europea en el que corroboran que en 100 kilómetros fluviales prospectados en cinco ríos españoles se han encontrado 100 barreras, de las cuales el 17% no están en uso y únicamente dos presentan pasos para peces, aunque seguramente ineficaces. César Rodríguez, secretario general de Ríos con Vida, afirma que “en un reciente muestreo de campo asociado al proyecto Amber (Adaptive Management of Barriers in European Rivers) se localizaron más de medio centenar de obstáculos solo en un tramo de 20 kilómetros del río Nalón en entornos urbanos, entre las localidades de Pola de Laviana y Langreo (Asturias)”.