Santamaría, a Rivera: “Usted defiende una cosa, la contraria, el extremo y el intermedio”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el pleno del Congreso. En vídeo, declaraciones de Santamaría y Albert Rivera en el Congreso. Foto: Ballesteros (EFE) | Vídeo: Atlas

Las brechas entre el PP y Ciudadanos no se cierran, a pesar de que hay un acercamiento en los Presupuestos. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado este miércoles en el pleno del Congreso al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de mentir en sede parlamentaria cuando aseguraron que ninguna partida de dinero de las cuentas de la Generalitat, controlada por el Gobierno desde el 15 de septiembre, se destinó a pagar gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre. “¿Le ha tomado el pelo el Gobierno de Cataluña al Gobierno de España o el señor Montoro y el señor Rajoy nos han tomado el pelo a todos los españoles?”, ha arremetido.

Rivera ha sustentado su acometida en la destitución el pasado viernes en el Consejo de Ministros del secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons. La medida fue adoptada por el Gobierno tras el registro que la Guardia Civil realizó un día antes en su despacho en el Palau de la Generalitat en el marco de unas diligencias ordenadas por el Juzgado 13 de Barcelona para buscar un posible uso de fondos públicos para el referéndum del 1-O. Ha recordado las distintas declaraciones de Montoro negando que la Generalitat hubiese empleado recursos públicos en la consulta independentista. Incluso las palabras de Rajoy en una sesión de control el pasado febrero en las que negaba que se hubiese destinado “un solo euro a ese golpe a la democracia”.

En su respuesta, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado a Rivera que “en vez de hacer publicidad de qué listos parecen algunos”, se reforzara entre todos el Estado de derecho. “Usted también forma parte de él, señor Rivera”, ha añadido. Pero Rivera ha insistido en la pregunta “por si no lo ha entendido”. “No es una información que a mí me guste, preferiría que fuera una fake news, pero sale del juzgado número 13 de Barcelona. Es un juez quien está investigando. Es la Guardia Civil la que está investigando el uso de 2,2 millones”. El líder de Ciudadanos ha deseado que eso no hubiera sucedido, “pero ha sucedido”. “¿Quién de su Gobierno va a asumir responsabilidades por haber permitido esta barbaridad?”, ha interpelado, encadenando una incriminación: “Usted es la responsable junto al señor Montoro de esas cuentas”.

Sáenz de Santamaría ha buscado amparo en que el caso “se está investigando”. “Pero usted bien por las mañanas aquí poniendo sentencias”, le ha reprendido. La vicepresidenta se ha envuelto en la bandera de la constitucionalidad y el objetivo del Gobierno de “debilitar el independentismo”. “Mantenemos la coherencia y no nos sumamos a cualquier coyuntura. Porque usted defiende una cosa, la contraria, el extremo y el intermedio”, le ha atizado. A partir de este punto, ha sacado del repertorio una ristra de frases y actitudes de Rivera ante el conflicto de Cataluña que le ha lanzado como cuchillos.

Le ha afeado que pidiera al principio del procés “más política y más cintura con el independentismo”. “¿Se acuerda cuando decía que aplicar el artículo 155 sería fantástico para los independentistas?”, ha evocado. La vicepresidenta, en modo agresivo mientras Rivera le hacía señas hacia el reloj porque el tiempo corría y no contestaba, también ha recordado sus recomendaciones al Gobierno de que, para no sobreactuar, no hiciera nada. “Es más: lo que querían hacer era una moción de censura de la señora Arrimadas con 25 diputados, y ahora no se atreven con 37”, ha agregado. Para rematar el choque, ha traído a colación la propuesta de Ciudadanos al Ejecutivo de convocar elecciones “porque lo peor era estar con una gestora del Gobierno. Es mucho más inteligente dar la voz a los catalanes que a un delegado del Gobierno del PP”. El cierre de micrófono de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha evitado el clímax atronador.