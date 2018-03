Más de 100 dependientes reconocidos mueren al día sin llegar a recibir ninguna ayuda

Más de 100 personas dependientes fallecen diariamente sin llegar a recibir las prestaciones y servicios que la administración les había reconocido. Fueron 38.000 durante 2017 y formaban parte de las listas de espera en las que hay más de 310.120 dependientes con derecho a la ayuda, según el XVIII dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, conocido este miércoles. Otras 120.000 están además pendientes de valoración.

El informe anual que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aclara que esas personas no fallecieron porque no hubiesen sido atendidos, "pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos". El fallecimiento es la principal causa de baja en el sistema, por la edad de los beneficiarios, como recoge el informe de 2016 de la Comisión para el análisis de la situación del sistema de dependencia, que cifró ese año en 40.647 las personas con prestación reconocida pendientes de recibirla. Para José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, este dato es "durísimo", porque supone la muerte cada 15 minutos de una persona de la que la administración no se ha ocupado, mientras los recortes en el sistema se acumulan y suponen ya un quebranto de 2.700 millones de euros a las arcas de las comunidades autónomas, según sus cálculos.

La Ley de Dependencia establecía que el Estado debía aportar un 50% del presupuesto que las comunidades autónomas destinan a la ayuda a los dependientes, pero del gasto público en 2017 el Gobierno aportó el 20% y las comunidades autónomas el 80% restante. La Administración General del Estado, se había comprometido a un nivel mínimo de financiación y otro acordado con las administraciones regionales. El primero se redujo en un 13% en 2012 y ha permanecido congelado hasta finalizar el ejercicio de 2017, mientras el segundo fue suprimido ese mismo año y no se ha recuperado. Con todo, los tijeretazos impactan de distinta forma en las administraciones autonómicas en función de la prioridad que sus dirigentes concedan a los dependientes.

A esos casi 2.703 millones de euros que han dejado de percibir las comunidades autónomas, el Observatorio suma otros 1.895 millones de euros que el Estado se ha ahorrado al suprimir las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras familiares entre los ejercicios de 2013 y 2017. "Esto es gravísimo; el Gobierno de [Mariano] Rajoy ha asfixiado la dependencia con recortes inmisericordes", denuncia Ramírez, que recuerda además que del presupuesto acordado y aprobado para 2017, se dejaron sin gastar 44 millones de euros.

En 2017 había en España 1.264.951 personas en situación de dependencia, la mayoría (65%) mujeres y un tercio (35%) hombres. Pese a las listas de esperas, el informe recoge una mejora en la mayoría de parámetros de gestión que analiza el dictamen anual del Observatorio. Ramírez advierte sin embargo de que el aumento del 9,34% en el número de personas atendidas (954.831) se debe al incremento de servicios de atención de más baja calidad, como la teleasistencia, a costa de la reducción de las prestaciones para el cuidado de familiares y la rebaja de las cuantías de estas. Con esta tendencia se puede crear un "sistema low cost de dependencia", alerta el presidente de las directoras y gerentes de Servicios Sociales.

Disparidades entre comunidades autónomas

Como cada año, el informe arroja grandes desigualdades en la gestión de las comunidades autónomas. A una persona dependiente más le vale residir en Castilla y León, que tiene una nota de 8,9 sobre 10, que en Canarias, que saca un 1,8. Si vive en Cataluña formará parte de las listas de espera más abultadas del país, donde un 37,1% de los que tienen los derechos reconocidos aguardan a recibir la ayuda de la administración.

Ramírez denuncia la "desidia" y la "impericia" de los gobiernos autonómicos que han empeorado en el último año, como Extremadura (de 5 en 2016 pasa a 2,5 en 2017), Madrid (de 6,1 a 3,9) y Cataluña (de 3,9 a 2,5). A estas tres las han penalizado además con un punto menos por falta de transparencia. De Cataluña Ramírez subraya que "ha ido fatal porque no hay gestión" y esto se ha traducido en que primera vez Canarias no ha sido la región con mayores listas de espera.

En otras comunidades donde en 2015 se produjo un cambio de Gobierno, como Castilla-La Mancha -que ha pasado de 6,8 a 8,2 puntos-, se han registrado mejoras y se han incorporado más dependientes al sistema. Toledo ha escalado 1,4 puntos en la escala del Observatorio y se ha colocado en la segunda posición, superando a Andalucía y La Rioja, que han caído también. Ramírez insiste en que detrás de algunos de esos retrocesos está el impacto de los recortes y señala a Rajoy como "verdadero responsable". "Ha abandonado y dejado morir la ley de dependencia, y no es una metáfora", concluye.