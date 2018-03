PP y PSOE pactan que los documentos secretos sean públicos a los 25 años

El PP y el PSOE, los dos partidos que se han alternado en el Gobierno de España en los últimos 35 años, han alcanzado un pacto para reformar la ley franquista de secretos oficiales. Ambos están de acuerdo en que los documentos clasificados como secretos se desclasifiquen automáticamente a los 25 años, aunque difieren en las excepciones a este principio general.

Según las enmiendas que presentaron este martes por la noche, los socialistas prevén que el secreto pueda prorrogarse una sola vez y por un periodo de 10 años, mientras que los populares pretenden que el secreto se pueda prorrogar hasta por 25 años en los casos más extremos. También Ciudadanos y el PNV, padre de la iniciativa, apoyan la fórmula de 25 años más una prórroga de 10 para las materias secretas.

El Grupo socialista ha propuesto además una disposición por la que se prohíbe el borrado de los datos y correos electrónicos enviados por altos cargos desde cuentas oficiales durante un periodo de 20 años. Esta prohibición se produce en plena polémica por la decisión de la Comunidad de Madrid de borrar los correos corporativos del exconsejero de Transportes y Presidencia Francisco Granados, que ha reclamado el juez que investiga el caso Púnica.

La negociación, que llevó al PSOE a prorrogar una semana más el plazo de enmiendas de una iniciativa del PNV que lleva atascada desde hace año y medio, se plasmó este martes en la presentación de las respectivas enmiendas para reformar una ley que data de 1968, en plena dictadura franquista, con retoques preconstitucionales, en octubre de 1978.

La reforma propuesta por el PNV pedía que las materias secretas se desclasificaran automáticamente a los 25 años, con la posibilidad de prorrogarlas otros 10 por decisión "excepcional y motivada" del Consejo de Ministros, mientras que las reservadas serían públicas a los 15 años.

El PSOE avala esta fórmula, mientras que el PP diferencia los plazos máximos de clasificación según las materias sean secretas (25 años), reservadas (15 años), confidenciales (10 años) o de difusión limitada (5) y señala que en cualquier momento se podrá prorrogar su clasificación por un plazo similar al inicial.

Uno de los puntos más espinosos es el de los documentos que ya son actualmente secretos o reservados. El PSOE propone una prórroga única de una década para todos los que hayan superado los 25 años, mientras que los que no lleguen al cuarto de siglo tendrán la prórroga de los 10 años cuando lo cumplan. La fórmula del PP es bastante más compleja: toda la información anterior a la aprobación de la ley hasta ahora vigente, se desclasificará tres años después de la entrada en vigor de su reforma, mientras que cada año, a partir de 2023, se desclasificarán por periodos bianuales los documentos clasificados desde 1968.

En lo que están de acuerdo todos los grupos es en atribuir en exclusiva al Consejo de Ministros la competencia de clasificar materias como secretas o reservadas, una capacidad que la ley vigente atribuía también a la Junta de Jefes de Estado Mayor, un orgaismo que ya no existe. El PP quiere, no obstante, que los ministros y el director del Gabinete del presidente pueden clasificar información confidencial y de difusión limitada.

El PP no indica expresamente qué hacer en el caso de que un juez reclame información secreta ni tampoco si esta cae en manos de la prensa. Sus enmiendas señalan, no obstante, que "nadide podra prestar declaarción sobre información clasificada, ni ser requerido para ello" y que "la persona a cuyo poder llegue cualquier información clasificada estará obligada a no divulgarla".

Podejos quiere que el acuerdo por el que se clasifica una materia deba ser público, motivado y recurrible ante el Supremo, que el Gobierno deba informar al Parlamento de la aplicación de la ley y que el secreto nunca pueda cubrir violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

Al no establecer la desclasificación automática transcurrido un plazo determinado, la ley actual eternizaba los secretos, que solo podían salir a la luz por decisión expresa del Consejo de Ministros. Por temor a las posibles repercusiones o simple desidia, el Gobierno no ha desclasificado en los últimos años ningún documento, salvo que lo pidiera expresamente un juez, lo que ha obligado a los estudiosos e investigadores españoles a bucear en archivos extranjeros a la búsqueda de documentos que les ayudasen a reconstruir la historia de España.

La Mesa del Congreso decidió este martes no seguir prorrogando el plazo de enmiendas a la proposición de ley, sacándola así del limbo en el que se encontraba desde noviembre de 2016, cuando se aprobó su admisión a trámite.

Semana tras semana, el acuerdo entre dos grupos parlamentarios frenaba su tramitación: primero fueron PP y PSOE, luego PP y Ciudadanos y la semana pasada, de nuevo, socialistas y populares.

El PP desistió finalmente este martes de pedir una nueva prórroga que, en todo caso, no habría prosperado al no apoyarle algún otro grupo. Su portavoz, Rafael Hernando , negó que se trate de "un guiño" al PNV en busca de su imprescindible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para este año que el Consejo de Ministros se propone aprobar la semana próxima. El gesto, en todo caso, no pudo ser más oportuno, ya que el portavoz peneuvista, Aitor Esteban, tenía previsto preguntar este miércoles a Rajoy, en el pleno del Congreso, por el bloqueo de su iniciativa.

Una vez desbloqueada, la iniciativa seguirá ahora su trámite ordinario, en la Comisión Constitucional del Congreso, Si no hay nuevas obstrucciones, la reforma de la ley debería entrar en vigor, previo paso por el Senado, antes de que acabe el año. Pero eso no significa que los historiadores tengan inmediato acceso a miles de documentos secretos posteriores a la Guerra Civil. Además de levantar el cerrojo legal, será necesario un ingente trabajo de clasificación y archivo para que resulten accesibles al público.