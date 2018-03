Ciudadanos deja la comisión territorial del Congreso por el “veto” a las comparecencias de Guerra y Bono

Juan Carlos Girauta y Albert Rivera, durante la reunión del grupo parlamentario, este martes. EFE / atlas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este martes que su partido abandonará la comisión territorial impulsada por el PSOE en el Congreso para reformar el Estado de las autonomías. "No vamos a seguir en la Comisión Sánchez o Comisión de la nación de naciones", ha afirmado el líder de la cuarta fuerza política en una reunión con los diputados de su grupo parlamentario, después de que los socialistas "vetaran" su petición para que compareciera Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno; Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Bono, exjefes de los Ejecutivos autonómicos de Extremadura y Castilla-La Mancha, respectivamente; y Juan José Laborda, expresidente del Senado.

"Si el PSOE quiere reformar la Constitución, estaremos los primeros: sin vetos y con el apoyo de profesionales. Pero, para construir un relato partidista y de crisis interna de su partido, que no cuenten con nosotros", ha apostillado Rivera, que ha calificado como "increíble" la negativa de Ferraz a la llamada de los exdirigentes socialistas. Varios de ellos, críticos con la idea de "nación de naciones" que defiende Pedro Sánchez. "Ya no escucha ni a los suyos", le ha reprochado el líder de Ciudadanos, que ha añadido: "El sectarismo no es el camino para reformar la Constitución".

Ciudadanos tardó en sumarse a esta comisión territorial creada por el PSOE. La formación anunció su entrada a finales de septiembre, apenas una semana antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Con muchas reticencias, Rivera dijo que su partido participaría finalmente en el órgano "porque nosotros trabajamos en las instituciones". Aunque, a la vez, consideró esta iniciativa como "el caballo de Troya de los independentistas". Seis meses después, se sale de ella. "Nosotros no vamos a seguir en esta comisión para legitimar la nación de naciones, ni las ocurrencias e inventos de Sánchez", ha afirmado el presidente de la formación. "Que no cuenten con nosotros", ha apostillado.

Una decisión que ha cosechado ya las primeras críticas. "Rivera siempre se mueve por protagonismo y por tener presencia y fotos. Y, en este caso, se ha dado cuenta de que la comisión hace un trabajo serio, riguroso, jurídico y, con esos parámetros de seriedad y rigor, Ciudadanos no se suele mover bien", ha destacado Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso, que ha afirmado también que "no es creíble hablar de vetos con una panoplia tan variada" de comparecientes a la que se está llamando. En esa línea, el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha afirmado que no se ha "vetado" la presencia de los exdirigentes socialistas, sino que no se les ha llamado "de momento". "Ciudadanos cada día cambian de opinión", ha continuado el diputado conservador, que ha acusado a Rivera de "infantilismo" y "veleta".

Con la salida de Ciudadanos, la comisión territorial se verá todavía más mermada. Solo contará con los socialistas, populares y Grupo Mixto. Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT no participan en ella.