21 meses de cárcel por maltratar a su esposa durante 49 años

Tras 49 años de maltrato continuado a su esposa y madre de sus cuatro hijos, A. S. O. ha sido condenado este martes en Vigo a 21 meses de prisión y una indemnización a la víctima de 16.000 euros, según han confirmado fuentes judiciales. El hombre ha llegado a un acuerdo con la fiscalía en el que admite el infierno al que sometió a su pareja, a la que insultaba y vejaba permanentemente, escondía la comida e impedía tener dinero, comprarse ropa o relacionarse con otras personas.

Durante casi medio siglo, el condenado, que no tiene antecedentes penales, ejerció “un dominio y control” absoluto sobre la vida de la mujer con la que se casó. Según describe el escrito de acusación, aisló a la víctima socialmente y llegó a romperle el teléfono que le regaló uno de sus hijos. La humillaba y se dirigía a ella “de forma habitual” llamándola “puta rastrera”. Desde hace veinte años le prohibía comprarse ropa y le escondía la comida; desde hace cuatro, no le permitía tener dinero y no le comunicaba las citas médicas. El maltratador se negaba a arreglar la tubería del gas y le espetaba: “A ver si revienta la cocina y te mueres tú con ella”.

El juicio estaba fijado para este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vigo, pero no se ha llegado a celebrar al alcanzar la fiscalía un acuerdo de conformidad con el acusado. El pacto sitúa la condena por debajo de la petición del ministerio público, que solicitaba en principio dos años y seis meses de prisión por maltrato habitual, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante cinco meses por vejaciones leves y una indemnización de 12.000 euros por daño moral.

Además de los 21 meses de prisión y la indemnización de 16.000 euros, la juez, que ha dictado sentencia en la sala, le ha impuesto al hombre la prohibición de tener o portar armas durante tres años y de acercarse a su exesposa por el plazo cuatro años y medio, informa Europa Press. La magistrada ha suspendido la ejecución de la pena con la condición, entre otras cosas, de que el procesado no delinca durante un período de tres años y participe en un programa formativo y terapéutico para maltratadores.