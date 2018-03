El PP desbloquea la reforma de la Ley de Secretos en un guiño al PNV

Con la aprobación de los Presupuestos por parte del Gobierno como telón de fondo y con la necesidad de atraerse al PNV para sacarlos en el Congreso de los Diputados, el PP ha facilitado este martes en la Mesa el desbloqueo de la reforma de la ley de secretos oficiales impulsada por el Grupo Vasco. Esta iniciativa ha permanecido obstruida casi año y medio, desde que fue tomada en consideración por la Cámara el 29 de noviembre de 2016. PP, PSOE y Ciudadanos la han dilatado en el tiempo con sus continuas ampliaciones de prórrogas de enmienda, hasta hace una semana, que el partido de Albert Rivera se descolgó. Ahora ha sido el PP, y también el PSOE, los que han facilitado que el proyecto siga su trámite aduciendo que la de Secretos Oficiales, que fue aprobada en 1968, es una ley antigua y necesita ser actualizada.

El momento elegido por el PP para abrir la vía a la tramitación de esta proposición del PNV, en el contexto de unos Presupuestos que el PNV se niega a apoyar mientras esté vigente el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, constituye un inequívoco guiño al Grupo Vasco, que fue el que salvó las Cuentas del Gobierno en 2017. Precisamente, el PNV tenía previsto preguntar este miércoles en la sesión de control al Gobierno sobre el retraso sufrido por su iniciativa. “Ya era hora, ¿no?”, ha valorado el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, en los pasillos del Congreso. Esteban ha asegurado no tener ninguna noticia al respecto en el momento de formular la pregunta y ha sido cauto sobre las intenciones que pueda tener el PP con esta maniobra. Incluso no ha descartado que PP y PSOE tengan ya concertado un sistema alternativo al propuesto por el PNV. En cualquier caso, el portavoz jetzale ha negado que esté negociando los Presupuestos con el PP. “No hay ninguna novedad. No hemos hablado y el tema del 155 está ahí”, ha desviado.

La iniciativa del PNV busca revertir la eternidad de los secretos oficiales en España, que a diferencia de otros países carece de un procedimiento automático de desclasificación de documentos pasado un periodo de tiempo. La propuesta fija un plazo de 25 años para las materias secretas y otro de 10 para las reservadas. Asimismo, propugna que la declaración de ''materias clasificadas'' no afecte al Congreso de los Diputados ni al Senado, instituciones que tendrían siempre acceso a cuanta información reclamen en función de sus reglamentos. Cuando fue tomada en consideración, investigadores e historiadores saludaron la iniciativa porque abría la puerta a modificar una ley impulsada en la dictadura y con retoques preconstitucionales (de 1978).

El Gobierno ha tenido este martes otro gesto amable con Ciudadanos, otra formación imprescindible para aprobar los Presupuestos en la Cámara. En este caso, pese a su impacto económico en las Cuentas del Estado, no ha vetado el trámite de la Ley de Segunda Oportunidad impulsada por el partido de Rivera, que contempla la dación en pago de vivienda para casos vulnerables y que las familias con menos recursos con amenaza de desalojo puedan seguir en la vivienda con un alquiler simbólico durante un período de tres años prorrogables

Por el contrario, el Gobierno ha vetado la propuesta de la Plataforma Antidesahucios registrada por Unidos Podemos y Bildu para regular la dación en pago retroactiva, fijar topes a los alquileres y falcilitar la ocupación de viviendas de los bancos vacías para familias desahuciadas. Esas medidas, según el Gobierno, dispararían el gasto durante 10 años en unos 90.000 millones de euros. PP y Ciudadanos han ratificado el veto.