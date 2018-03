El exgerente del PP de Madrid planta a la comisión de investigación del Congreso

El exgerente del PP en Madrid de la etapa de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, imputado por presunta financiación irregular del partido en el caso Púnica, ha plantado este martes al Congreso. No se ha presentado ante la comisión de investigación de las cuentas de esta formación, una presencia que es obligatoria. El presidente de la comisión, Pedro Quevedo, ha explicado que no ha recogido en Correos la notificación enviada hace trece días, con aviso a su domicilio particular para que compareciera a las nueve y media. Los diputados del PP presentes en la comisión han afirmado que no sabían nada del asunto y que apenas le conocen: "No le ponemos cara", han comentado, según ha referido el propio Quevedo.

El presidente de la comisión ha lamentado la falta de mecanismos del Congreso para resolver con eficacia estos trámites: "Los juzgados tienen policía judicial, pero nosotros no". La comisión se reunirá mañana miércoles para decidir qué medidas tomar y también si se puede mejorar el mecanismo de notificación para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. En último extremo se puede recurrir a la vía penal, una posibilidad que apuntaron los portavoces de PSOE y Unidos Podemos.

"No recoger el aviso de notificación desvela con quién estamos tratando", apuntó el socialista Artemi Rallo. Planteará mañana en la reunión de la mesa de la comisión si se pueden demandar responsabilidades penales: "Aunque no se le haya notificado, sí se le avisado de la existencia de una notificación de la Cámara".

Carolina Bescansa, de Unidos Podemos, que definió a Gutiérrez como "el Bárcenas del PP de Madrid", ha calificado de "inadmisible" lo ocurrido. Cree que es "urgente" que la Mesa del Congreso y su presidenta, Ana Pastor, habiliten mecanismos para asegurar las comparecencias en comisiones de investigación. En la misma línea, ha recordado que Francisco Granados fue la semana pasada a esta comisión "a reírse de la soberanía popular", porque se contradijo con "falsedades" con lo que había declarado en los juzgados. "Eso tampoco se puede consentir", concluyó.

La semana pasada tampoco acudió a esta comisión el empresario David Marjaliza, exsocio de Granados, pero lo justificó por razones médicas. Está llamado a comparecer mañana miércoles.

A las doce del mediodía está prevista la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.