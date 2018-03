Jordi Sànchez acude al Supremo para pedir que le deje en libertad

El expresidente de la ANC Jordi Sànchez intentará convencer este martes a los tres magistrados de la Sala de Recursos del Tribunal Supremo (Alberto Jorge Barreiro, Francisco Monterde y Miguel Colmenero) de que le deje en libertad. La Sala había fijado para esta mañana la celebración de dos vistas para deliberar y resolver los recursos de apelación presentados por el exconseller de Interior, Joaquim Forn y el propio Sànchez contra la decisión del juez Pablo Llarena de mantenerles en prisión preventiva. El tribunal ha autorizado que a las vistas, que se celebrarán por separado, asistan los recurrentes, pero Forn ha renunciado a esta posibilidad.

Jordi Sànchez será trasladado a primera hora de la mañana desde la cárcel de Soto del Real a los calabozos de la Audiencia Nacional. Desde allí será conducido al Supremo cuando se acerque la hora de su comparecencia. El alto tribunal había citado a las 10.00 al exconsejero de Interior, que finalmente no acudirá, y a las 10.30 al expresidente de la ANC y número 2 de la lista de Carles Puigdemont en las elecciones del 21-D.

Es la primera vez que Sànchez comparece ante la Sala de Recursos. Será una vista muy similar a la celebrada el pasado 4 de enero ante estos magistrados con Oriol Junqueras, que compareció para defender su petición de libertad. En aquella ocasión, la Sala, tras escuchar los argumentos de las acusaciones y del abogado del exvicepresidente catalán, dio un turno de palabra a Junqueras para que defendiera personalmente sus argumentos. Los magistrados hicieron pública un día después su decisión de rechazar la petición del exvicepresidente y confirmaron la prisión preventiva.

Aunque no comparezca ante los jueces, el Supremo revisará el recurso de Forn contra el auto de Llarena del pasado 2 de febrero de 2018, en el que le denegó la libertad al considerar que persistía riesgo de reiteración delictiva pese a que ha renunciado a su escaño de diputado autonómico. El juez basó su decisión en que no hay certeza de que “la voluntad política mayoritaria” en Cataluña sea respetar la ley para lograr la independencia a la que sigue aspirando el exconsejero de Interior, un argumento que, según su recurso, "compromete su libertad ideológica".

Sànchez, el candidato propuesto por Junts per Catalunya y ERC a la investidura, ha recurrido el auto del juez del 6 de febrero en el que Llarena rechazó su petición de libertad con el argumento de que mantiene su "ideario soberanista". En esta vista no se abordará el recurso del Sànchez contra la decisión de Llarena de impedirle asistir al pleno de investidura. Ese auto fue recurrido el lunes 12 de marzo por el abogado del exlíder de la ANC, pero todavía está en tramitación y su deliberación no tiene fecha