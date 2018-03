Un hombre con obesidad mórbida pide ayuda a través de la radio tras una semana postrado en la cama

Juan José, de 52 años, cogió el teléfono el pasado domingo sobre las 9.30 de la mañana y llamó a la Cadena Ser de Málaga para pedir ayuda porque llevaba casi una semana postrado en la cama sin poder moverse. Tiene obesidad mórbida y en los últimos cuatro años no ha salido a la calle, pero en su vivienda podía desplazarse, despacito, con cierta autonomía. Hasta que el martes de esa misma semana intentó levantarse, como cada mañana, y no pudo. Ni las fuerzas de una de sus hermanas ni las de la chica que tiene asignada dos horas al día por la ayuda a domicilio lo consiguieron y el enfermo, en un gesto desesperado, reclamó auxilio a través de la radio.

"En la adolescencia, cuando empecé a buscar trabajo y no lo encontraba, me desesperaba. Y mi forma de escapar de la ansiedad ha sido comer"

Este hombre pesa 300 kilos y no ha sido controlado ni diagnosticado por voluntad propia. “No me gusta mucho el tema de la medicina y he sido tan estúpido de no ir”, ha contado Juan José. En la última semana, se ha puesto en contacto tanto con los Bomberos como con la Policía Local de Málaga para que lo ayudaran a levantarse, pero los efectivos, aunque han acudido a su casa, no han podido actuar porque no se trataba de una emergencia y solo podían trasladar el caso al área de Servicios Sociales. Su piso está ubicado en la segunda planta de un bloque de la zona de Cruz de Humilladero.

La solución se ha conseguido este lunes por la mañana. La concejal del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, responsable del distrito, se ha personado en el domicilio del enfermo tras conocer el caso junto al experto en cirugía de la obesidad José Rivas, exjefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico de la ciudad. También con personal del centro de salud del barrio. Después del diagnóstico del cirujano, se ha coordinado un dispositivo con dicho centro hospitalario, en el que han participado los Bomberos, y Juan José ha sido traslado al área de Urgencias para su posterior ingreso.

“Si no, se va a morir”, ha dicho Rivas sobre la necesidad de que el hombre fuera hospitalizado. Tiene varias infecciones, provocadas por la falta de higiene adecuada, y ha perdido mucha masa muscular. De hecho, su escasa fuerza es lo que le ha impedido en los últimos días poder incorporarse con la ayuda de unos asideros, como hacía normalmente. Pese a la grasa, está desnutrido, por lo que será necesario controlarle la alimentación. El experto estima que necesita una preparación de alrededor de mes y medio antes de ser intervenido quirúrgicamente con éxito. El hospital dispone de camas con unas características específicas para soportar más de 300 kilos de peso.

Juan José no se había puesto nunca en manos de un especialista. “De chiquito era el gordito de la clase. En la adolescencia, cuando empecé a buscar trabajo y no lo encontraba, me desesperaba. Y mi forma de escapar de la ansiedad ha sido comer. Y he llegado a lo que he llegado”, ha relatado Juan José sobre el origen de su obesidad.

El hombre es usuario del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, que tramitó su expediente ante la Junta. Tiene reconocido un grado dos de dependencia, lo que le permite disponer de ayuda de una persona en su casa durante dos horas al día. Antes de su traslado al hospital, la directora del área, Ruth Sarabia, ha explicado que iba a pedir de urgencia al Gobierno andaluz una revisión de su caso para incrementar las horas del servicio o cambiarlas por un recurso más efectivo. Ahora Juan José ya está en manos de expertos.