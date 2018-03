Willy Toledo anuncia que no comparecerá ante el juez por insultar a Dios y a la Virgen María

El actor y activista Willy Toledo ha anunciado en su cuenta de Facebook que no comparecerá el próximo 18 de abril ante el juez que lo investiga por insultar a Dios y a la Virgen María. "Desde aquí, comunicar a los sicarios del régimen borbónico franquista español que no tengo la más mínima intención de perder un solo segundo de mi vida en presentarme ante sus ilustrísimas", subrayaba en el texto publicado el pasado sábado.

El Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid abrió la semana pasada diligencias previas contra el actor por insultar a Dios y a la Virgen María en unos comentarios escritos en Facebook, en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres por organizar una procesión satírica en la pasearon por varias calles de Sevilla una vagina y que titularon como "procesión del coño insumiso".

La Fiscalía presentó una denuncia por un delito contra los sentimientos religiosos, que remitió al Decanato de los Juzgados de plaza de Castilla para su reparto. Fuentes judiciales han anunciado que el procedimiento se inició a partir de una denuncia formulada el pasado julio por la Asociación de Abogados Cristianos. "Yo me cago en dios, y me sobra mierda para cagarme en el dogma de 'la santidad y virginidad de la Virgen María'. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso", escribió el actor en la publicación por la que fue denunciado.

Toledo ha afirmado que, si las autoridades competentes deciden "cursar una orden de busca y captura" contra su persona, él les "ahorrará la busca" y ha anunciado que los días 19, 20, 21 y 22 de abril estará en el Teatre Lliure de Gràcia, en Barcelona, entre las 19 y las 22.30 horas. "A partir de esa fecha, me encontrarán ustedes en mi domicilio habitual de Madrid, que ustedes conocen de sobra, pues es el mismo lugar al que enviaron a sus chiquitos a detenerme la última vez", ha recordado el actor, que fue detenido en su casa en 2012.

El activista ha pedido en su publicación que, en caso de arrestarle, "no lo hagan a horas intempestivas", ya que la última vez, según narra, los agentes lo detuvieron en su domicilio a medianoche. "No son horas de ir a molestar a una casa decente, ni es cuestión de presentarme en la comisaría de la Brigada Político Social con el legañazo en el ojo: yo soy un tío elegante", ha comentado Toledo. "Les saluda muy atentamente: un hombre libre; un ateo; un comunista; un terrorista", ha concluido el activista en su misiva.