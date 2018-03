La exconsejera de Hacienda alega que no elevó a Griñán los informes de los ERE porque no le exigían que actuara

La exconsejera andaluza de Hacienda Carmen Martínez Aguayo (2009-2013) ha defendido este lunes en el juicio del caso ERE que no recibió avisos sobre ilegalidades del sistema de pago de los ERE desde su equipo en la Consejería o la Intervención General. Por ello “nunca” informó de los informes de la Intervención a su entonces superior al frente de la Consejería y luego presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ya que estos solo incluían reparos relacionados con el pago de las ayudas a la partida 31L. “No me advirtieron de una ilegalidad (…) solo reflejaban discrepancias contables, no menoscabo de fondos públicos”, ha dicho respecto a los informes.

Martínez-Aguayo ha declarado esta mañana en el juicio de los ERE y ha respondido a las preguntas del fiscal como una de los 22 acusados exmiembros de la cúpula de la Junta de Andalucía, que dotó con 855 millones un fondo para empresas en crisis entre 2001 y 2010.

La exconsejera, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación por malversación y prevaricación, ha sostenido que nunca leyó los informes de control financiero permanente sobre los ERE que alertaban del “uso inadecuado” del pago de ayudas sociolaborales. “No pasaban por mi mesa”, ha matizado Martínez-Aguayo, que ha achacado esta lectura de los informes a su equipo técnico porque ella recibía más de 100 informes de este tipo al año. “La viceconsejería y la consejería actuamos cuando se nos requiere ante la existencia de discrepancias”, ha respondido.

En paralelo, Martínez-Aguayo solo ha admitido que despachó con Griñán las medidas de mejoras propuestas por la Intervención General, como la realización de informes trimestrales en el marco del Control Financiero Permanente, sistema que la exconsejera ha defendido sobre la fiscalización previa y que la Unión Europa prima para el control de las cuentas públicas.

El interrogatorio ha tenido momentos de tensión, como cuando el presidente del tribunal le ha reprochado a la exconsejera que responda al fiscal “con un tono arrogante que no es el adecuado”. Martínez Aguayo se ha disculpado por sus respuestas y ha asegurado que no volvería a pasar.