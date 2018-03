Ramón Jáuregui deja la política

El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha anunciado este sábado en Bilbao su decisión de abandonar la política. El exministro, de 69 años, ha comunicado en un acto del Partido Socialista de Euskadi que elegía ese encuentro como "despedida" del final de su carrera política. No ha aclarado si dejará ya su escaño en Bruselas, en el que le resta un año para el fin de mandato.

"Aprovechando que os tengo a todos quiero terminar diciendo que estos años os he representado en multitud de sitios porque me habéis dado ese inmenso honor. Os quiero decir que cuando ya termina mi actividad política no he encontrado mejor momento para despedirme que éste", ha comunicado Jáuregui al finalizar su discurso sobre el 25 aniversario de la convergencia entre PSE y Euskadiko Ezkerra, informa Europa Press. El socialista estaba acompañado por la secretaria general del PSE, Idoia Mendia.

El anuncio de Jáuregui se produce tras unas semanas de convulsión interna en la delegación del PSOE en Bruselas, tras el rechazo de la dirección a respaldar a la eurodiputada Elena Valenciano para postularse a la presidencia del grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo.

El exministro no se pronunció sobre este hecho, pero sí había cuestionado recientemente en una tribuna publicada en EL PAÍS la estrategia de la dirección de Pedro Sánchez por alejarse del electorado de centro progresista, y había pedido revisar el proyecto territorial del PSOE.

Ramón Jáuregui fue ministro de la Presidencia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, delegado del Gobierno en el País Vasco, vicelehendakari y secretario general del PSE, así como diputado en el Congreso. Desde 2014 es eurodiputado.